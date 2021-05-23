Аталанта – Мілан: прогноз коментатора на останній матч чемпіонату Італії

Дві популярні команди, що займають друге і третє місця в Серії А, до останнього продовжують розподіл путівок до Ліги чемпіонів

"Мілан" / Фото: Reuters

У неділю завершується черговий сезон на Апеннінах. Причому, якщо Інтер заздалегідь забезпечив собі Скудетто, то розподіл путівок в єврокубки затягнулося до останнього дня.

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Мало того, що цей матч – дербі Ломбардії, так ще і в останньому турі має величезне турнірне значення. Аталанта йде другою, гарантувала собі путівку в Лігу чемпіонів, але ще не відомо, на якому місці, з другого по четверте, фінішує. Зараз бергамаскі розташовуються відразу після чемпіона і, в разі перемоги або ж нічиєї і не перемоги Наполі, там і залишаться.

Мілан – третій, перемога зробить його другим, нічия і поразка в разі перемоги Наполі і Ювентуса залишить без ЛЧ. Так що "россонері" необхідно перемагати або ж сподіватися на осічку туринців.

Команда Гасперіні зіграє другий складний матч за тиждень. У середу вона поступилася Юве в фіналі Кубка Італії (1:2), хоча в чемпіонаті у неї все ще актуальна серія з 11 турів без поразок. У січні вона впевнено розбила Мілан (3:0) на "Сан-Сіро".

Для нас ще важлива інтрига, чи зможе Руслан Малиновський відзначитися результативною дією в 12-му матчі поспіль. До речі, напередодні його визнали гравцем місяця в Серії А. Також українець лідирує в списку найкращих асистентів турніру, зробивши 12 гольових передач, у Лукаку з Інтера на одну менше.

Мілан не програє і не пропускає чотири тури поспіль. У лазареті у нього: Златан Ібрагімович, Анте Ребич і Маттео Габбіа. Для "россонері" ця гра рівносильна фіналу. Бути протягом сезону лідером, більшу частину турніру провести в зоні ЛЧ, перебувати там перед останнім туром і в підсумку виявитися поза після заключної гри – великий удар. Тим більше, Аталанта вельми стомлена зустріччю з Юве.

Думаю, обидві заб'ють і Мілан не програє, інакше – катастрофа.

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