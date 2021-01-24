"Арсенал" відпустив-таки зіркового Озіла в турецький клуб

Атакуючий півзахисник виступатиме за "Фенербахче" три з половиною роки

Сьогодні відбувся один з найбільш помітних переходів зими в європейському футболі. 32-річний півзахисник збірної Німеччини Месут Озіл покинув лондонський "Арсенал" і перейшов в турецький "Фенербахче". Про це повідомили на сайті англійського клубу, подякувавши свого колишнього гравця і побажавши успіхів у майбутньому.

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рРаніше вболівальник назвав дочку на честь Месута Озіла після операції з футболістом в Twitter.

Озіл виступав за "Арсенал" з літа 2013 року, коли покинув мадридський "Реал". За цей час він зіграв 250 матчів, забив 44 м'ячі і зробив 71 гольову передачу. Месут допоміг команді виграти чотири Кубка Англії, в сезоні 2016/16 його назвали найкращим футболістом клубу.

У неділю німець з турецьким корінням прибув до Стамбула і з корабля на бал потрапив на тренування нового команди. За інформацією Transfermarket Озіл дістався "Фенербахче" безкоштовно, а його вартість нині становить 5 млн євро.

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Передбачається, що контракт укладуть на 3,5 року – до літа 2024 року. Поки що креативний футболіст почав проходити медогляд. Уродженець Гельзенкірхена ніколи не грав за клуби батьківщини своїх предків, в Німеччині ж виступав за "Шальке" і "Вердер".

Нещодавно зіркові німецькі футболісти влаштували суперечку через габонського форварда.

Згадаймо, як Месут забивав за "Арсенал":

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