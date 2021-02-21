Русский
$ 27,85
33,65

"Арсенал" – "Манчестер Сіті": онлайн матчу чемпіонату Англії

Неділя, 21 лютого
Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Арсенал

0
1

Манчестер Сіті

Перерва

2’ Рахім Стерлінг

Серія пенальті
Початок матчу
Перерва
Фінальний свисток

У неділю проходять ще чотири матчі 25-го туру англійської Прем'єр-ліги. В одному з них, в Лондоні, "Арсенал" приймає "Манчестер Сіті". Іспанський наставник "канонірів" Мікель Артета протистоїть своєму колишньому босові Хосепу Гвардіолі. Наш сайт веде онлайн з оперативними коментарями і цікавими мультимедіа.

Читайте також: "Ліверпуль" так погано не грав майже 80 років.

"Арсенал" – "Манчестер Сіті"

Текстову онлайн-трансляцію можна читати за цим посиланням.

Турнірні розклади. Вдалі виступи в останні тижні дозволили підопічним Пепа Гвардіоли утвердитися на чолі турнірної таблиці і солідно відірватися від конкурентів. Команда набрала хід, який важко зупинити. А ось "Арсенал" продовжує непоказний сезон, перебуваючи лише на 10-му місці.

Прогнози. Букмекерські контори однозначними фаворитами вважають гостей із Манчестера. На перемогу "МанСіті" можна поставити з коефіцієнтом 1.50, на господарів – 6.80, на нічию – 4.80. У зустрічі очікують 2-3 голи, а найімовірніший рахунок – 0:2 (коеф. – 7.40). "Арсеналу" залишається сподіватися на бомбардирські вміння П'єра-Емеріка Обамеянга (на фото перед грою).

Де дивитися. На українському телебаченні матч покаже телеканал Setanta Sports. Пряма трансляція стартує о 18:25. Також його можна подивитися на інтернет-платформі OLL.TV.

Дивіться, як "МанСіті" розгромив "Марсель" в Лізі чемпіонів:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

футбол онлайн трансляція чемпіонат Англії де подивитись арсенал лондон Манчестер Сіті П'єр-Емерік Обамеянг
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

За українську мову – жовта картка: скандалище у Львові
За українську мову – жовта картка: скандалище у ЛьвовіФутбол
"Йому б контру пошпилити, а не дівчат": дружина форварда збірної України – про зрадиФутбол
"Момент з трусиками вас не бентежить?" Ірину Морозюк підставили подругиФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонів
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонівФутбол
Випробування голою дівчиною першим не витримав тренер: зустріч мусили скасувати
Випробування голою дівчиною першим не витримав тренер: зустріч мусили скасуватиФутбол
Форвард
Форвард "ПСЖ" заснув на найсексуальнішому бюсті світового футболуФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти