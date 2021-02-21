"Арсенал" – "Манчестер Сіті": онлайн матчу чемпіонату Англії

У неділю проходять ще чотири матчі 25-го туру англійської Прем'єр-ліги. В одному з них, в Лондоні, "Арсенал" приймає "Манчестер Сіті". Іспанський наставник "канонірів" Мікель Артета протистоїть своєму колишньому босові Хосепу Гвардіолі. Наш сайт веде онлайн з оперативними коментарями і цікавими мультимедіа.

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"Арсенал" – "Манчестер Сіті"

Текстову онлайн-трансляцію можна читати за цим посиланням.

Турнірні розклади. Вдалі виступи в останні тижні дозволили підопічним Пепа Гвардіоли утвердитися на чолі турнірної таблиці і солідно відірватися від конкурентів. Команда набрала хід, який важко зупинити. А ось "Арсенал" продовжує непоказний сезон, перебуваючи лише на 10-му місці.

Прогнози. Букмекерські контори однозначними фаворитами вважають гостей із Манчестера. На перемогу "МанСіті" можна поставити з коефіцієнтом 1.50, на господарів – 6.80, на нічию – 4.80. У зустрічі очікують 2-3 голи, а найімовірніший рахунок – 0:2 (коеф. – 7.40). "Арсеналу" залишається сподіватися на бомбардирські вміння П'єра-Емеріка Обамеянга (на фото перед грою).

Де дивитися. На українському телебаченні матч покаже телеканал Setanta Sports. Пряма трансляція стартує о 18:25. Також його можна подивитися на інтернет-платформі OLL.TV.

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