Арабський клуб продовжив контракт із тренером, якому рашисти спалили музей у Горлівці

Еміратський клуб Аль-Айн зберіг на тренерському містку команди Сергія Реброва

Український наставник Аль-Айна Сергій Ребров тренуватиме команду в наступному сезоні. Керівництво еміратського клубу задоволене результатом роботи українця і автоматично продовжило контракт ще на рік.

Відповідну опцію було прописано в угоді Реброва з Аль-Айном. Про це повідомляє офіційна сторінка клубу в Twitter.

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Contract Renewal..

Al Ain Coach Sergiy Rebrov will continue with @alainfcae until June 2023 #alainclub pic.twitter.com/I5vqD4szBG - Al Ain FC (@alainfcae_en) June 25, 2022

За підсумками сезону команда Реброва зробила золотий дубль – стала чемпіоном країни та здобула Кубок ОАЕ. Українець вісім разів ставав тренером місяця у чемпіонаті ОАЕ: із серпня 2021 по березень 2022 року.

Тріумф Сергія Реброва в Еміратах / Фото: Колаж: Сьогодні

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Раніше ми повідомляли, що російські окупанти спалили музей екс-форварда Динамо та Шахтаря Сергія Реброва у Горлівці. Рашистам не сподобалась проукраїнська позиція знаменитого футболіста.

Ребров завжди підкреслював, що він українець

Ось і днями Сергій Ребров та його дружина Анна підтримали Україну на мітингу у Італії.

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