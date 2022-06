Арабський клуб продовжив контракт із тренером, якому рашисти спалили музей у Горлівці

Український наставник Аль-Айна Сергій Ребров тренуватиме команду в наступному сезоні. Керівництво еміратського клубу задоволене результатом роботи українця і автоматично продовжило контракт ще на рік.

Відповідну опцію було прописано в угоді Реброва з Аль-Айном. Про це повідомляє офіційна сторінка клубу в Twitter.

Contract Renewal..

Al Ain Coach Sergiy Rebrov will continue with @alainfcae until June 2023 #alainclub pic.twitter.com/I5vqD4szBG