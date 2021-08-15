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Арабки мене фотографували! Дружина ексдинамівця і її чоловік живуть не разом

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
15 серпня, 19:06
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Дружина Максима Коваля розповіла, чому вона з дітьми зараз не може возз'єднатися з чоловіком, який виступає за клуб Аль-Фатех із Саудівської Аравії
Дружина Максима Коваля Карина
Дружина Максима Коваля Карина / Фото: Instagram

Колишній воротар київського Динамо Максим Коваль та його дружина Карина тимчасово не можуть бути разом.

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Голкіпер виступає за клуб Аль-Фатех із міста Ель-Хуфуф (858 395 людей) у Саудівській Аравії, його дружина з двома дітьми – 6-річною Мією і 4-місячним Теодором – в Козині, під Києвом.

Карина Коваль розповіла, чому так.

"Саудівська Аравія дуже різна. Є міста, адаптовані під європейського жителя. На жаль, місто, в якому живе Макс, виходить з цих усіх правил. У них немає європейських компаундів, шкіл, садочків. Якщо хочеш відчути колорит усього цього життя, то це там"

"Ми поїхали туди. Я, будучи дорослою, дотримувалася абсолютно всіх норм, яких дотримуються арабські жінки. Я була в абаї (довга арабська жіноча сукня з рукавами), з покритою головою. Проте ловила на собі дуже неприємні погляди. Були випадки, коли сиділи з дівчиною футболіста, арабські жінки нас фотографували"

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"Чому? Не знаю, сама замислювалася. Але я б не хотіла, щоб моя дитина була білою вороною в школі там. Якщо Макс переїде в інше місто, більш адаптоване до наших людей, не виключаю, що переїдемо туди", – розповіла Карина Коваль каналу SportArena

Дивіться фото Карини Коваль

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Раніше ми писали, що дружина Максима Коваля мало не втратила батька через коронавірус. "Що ми пережили – словами не описати", – казала Карина.

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Десна
4
9:2
12
2
Динамо
3
8:1
9
3
Шахтар
4
8:3
9
4
Ворскла
4
9:4
8
5
Дніпро-1
4
8:5
7
6
Олександрія
3
3:2
6
7
Металіст 1925
4
5:6
6
8
Колос
3
2:1
5
9
Зоря
4
7:5
4
10
Минай
3
2:3
4
11
Рух
4
4:6
4
12
Верес
4
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2
13
Маріуполь
3
3:5
1
14
Львів
3
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1
15
Чорноморець
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0
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Інгулець
3
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flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
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