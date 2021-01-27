Андрій Шевченко запалив свічку в пам'ять жертв Голокосту

У середу в усьому світі відзначають день пам'яті жертв Голокосту. Долучилися до тих, хто висловив свою думку і скорботи, і деякі представники українського спорту. Зокрема, наставник футбольної збірної Андрій Шевченко. 44-річний тренер поділився емоціями на своїй сторінці в соцмережах.
Також сьогодні збірна України отримала 15-го суперника на 2021 рік.
Шевченко розмістив картинку в "історіях" Instagram з малюнком свічки, написом англійською мовою і двома значками-емодзі.
Сьогодні ж Президент України Зеленський висловив свою думку про Голокост.
Андрій Миколайович нечасто пише в соцмережах. Зазвичай він згадує свою кар'єру гравця, привертає увагу до матчів збірної України, зазначає події великого міжнародного масштабу і часом радує сімейними фото. Нещодавно Шевченко увійшов до ТОП-20 найкращих тренерів останнього десятиліття. В останні тижні його сватали на пост рульового лондонського "Челсі" на місце Френка Лемпарда, але в Англію приїхав німецький фахівець Томас Тухель.
Дивіться сюжет про вшанування пам'яті жертв Голокосту:
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