Андрій Шевченко написав автобіографію. Поки що італійською

Головний тренер збірної України з футболу і колишня зірка Мілану видає на Апеннінах книгу своїх спогадів, яка вийде 29 квітня 2021 року

Легенда українського футболу Андрій Шевченко вирішив поділитися з публікою своїми мемуарами. Нині 44-річний наставник національної збірної написав автобіографію. Правда, італійською мовою – у співпраці з журналістом Алессандро Альчато. У світ книга вийде за десять днів – 29 квітня.

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італійське видавництво Baldini + Castoldi вже підготувало біографію Шеви до продажу. Називається вона "М'яка сила: моє життя, мій футбол". Книга виходить у м'якій обкладинці, в ній 304 сторінки, і її вже можна замовити за 18 євро (близько 600 гривень).

В анотації повідомляють, що Шева розповів про своє непросте дитинство, потрапляння в Динамо в рік катастрофи в Чорнобилі, хет-трик у ворота Барселони на Камп Ноу в 1997 році, переможний удар у фіналі Ліги чемпіонів в 2003-му і багато іншого. Післямову ж до видання написав друг Андрія – дизайнер Джорджо Армані, котрий назвав українця добро. силою.

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Нещодавно провал з Казахстаном побив два рекорди Шевченка.

Згадаймо, що говорив тренер збірної про рішення УЄФА щодо матчу Швейцарія – Україна:

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