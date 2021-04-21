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Шевченко виводить Зорю у фінал Кубка України

21 квітня, 21:19

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Зоря стала другим фіналістом Кубка України, луганський клуб в серії післяматчевих пенальті переграв Олександрію і розіграє трофей з Динамо

Вдруге у своїй історії Зоря зіграє у фіналі Кубка України. У важкому півфіналі луганський клуб в гостях переграв Олександрію в серії післяматчевих пенальті. До речі, фінальний поєдинок Кубка України перенесено на 13 травня.

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Гості відкрили рахунок на 20-й хвилині, після дальнього удару Владислава Кочергіна. А господарі відігралися в самій кінцівці другого тайму. Іванисеня сфолив у власному штрафному майданчику, і Бондаренко реалізував пенальті. Основний і додатковий час закінчився з рахунком – 1:1. А перед серією пенальті Зоря провела заміну воротаря, замість Ніколи Васіля вийшов Микита Шевченко. Він і став героєм зустрічі, коли парирував вирішальний удар Стецькова. До цього у команд промахнулися по воротах Іванисеня і Дубра.

Олександрія – Зоря – 1:1 (пен. 3:4)
Голи: Бондаренко (90+2) – Кочергін (20)

Відео голів:

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Серія пенальті:

Тепер у фіналі Зоря зіграє проти київського Динамо. Дивіться, як підопічні Мірчі Луческу розгромили Агробізнес – 3:0.

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Раніше ми писали, про скандал із стадіоном Шухевича, де має відбутися фінал Кубка України: арені в Тернополі загрожує заборона ФІФА на проведення матчів. З такою вимогою до боса ФІФА звернувся Центр Симона Візенталя – Інфантіно пообіцяв "не допустити дискримінації".

Всі подробиці в спецтемі Кубок України

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Зоря Луганськ Кубок України ФК Олександрія
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