А завершити кар'єру можна і в Маямі: клуб Бекхема зацікавлений у трансфері Мессі

34-річний зоряний аргентинець ще не визначився, коли він збирається повісити бутси на цвях, тим більше попит на Ліонеля тільки зростає

Девід Бекхем мріє запросити Ліонеля Мессі в свою команду / Фото: Колаж: Сьогодні

Ще не встигло охолонути чорнило під контрактом Ліонеля Мессі з французьким Парі-Сен-Жерменом, як для знаменитого аргентинця намалювалось нове привабливе продовження кар'єри за океаном. Як повідомляє британське видання Mirror, американський клуб MLS Інтер Маямі вкрай зацікавлений у підписанні екс-футболіста Барселони.

Реклама

Читайте також: Чому Барселона так не зробила? Клуб НБА звільнив 17 співробітників, щоб зберегти свою зірку

Девід Бекхем / Фото: Reuters

Співвласник американської команди Девід Бекхем вже провів переговори з Ліонелем Мессі про завершення кар'єри аргентинської суперзірки в Інтер Маямі.

Солідарний з Бекхемом і інший співвласник команди з Флориди підприємець Хорхе Мас.

"Я оптимістично налаштований, що Мессі гратиме у футболці нашого клубу, авторитет аргентинця відповідає амбіціям власників Інтер Майамі зі створення клубу світового масштабу", – наводить слова Маса видання Miami Herald.

Реклама

Ліонель Мессі в ПСЖ / Фото: Instagram

Чи стануть реальністю ці бажанням власників американського клубу стане відомо не раніше ніж через два роки, коли у Мессі закінчиться контракт з ПСЖ.

Ліонель Мессі поки набирає форму в новому клубі / Фото: REUTERS

А поки 34-річний аргентинець готується до дебюту за свій новий клуб, який планується в матчі з Реймсом 29 серпня.

Читайте також: Мессі залишив Париж і повернувся в Барселону