А скільки у тебе матчів, Росіє? Жорсткий тролінг від збірної України

Українська асоціація футболу підтримала нашу команду після поразки Уельсу та висміяла Росію, яку виключили зі всіх змагань

Україну поважають у всьому світі, Росія стала вигнанцем / Фото: Колаж: Сьогодні

Наприкінці року на чемпіонаті світу у Катарі збірної України не буде. Наша команда програла Уельсу у вирішальному матчі кваліфікації.

Після гри в акаунті Української асоціації футболу з'явився пост подяки футболістам та тренеру збірної. Також легкий тролінг збірної Росії.

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"Ви зробили все, щоб у цей тяжкий для України час давати надію та пишатися вашою грою на футбольному полі! Дякуємо Олександру Васильовичу Петракову та його команді. Ви взяли збірну у ситуації, коли майже ніхто не вірив у те, що ми можемо претендувати на вихід у фінальну стадію ЧС-2022, та подарували нам надію! Ми програли бій, але не програли війну. Попереду у нас багато матчів... А скільки ігор у тебе, збірна Росії?" – написано на сторінці УАФ Facebook.

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Нагадаємо, ФІФА та УЄФА усунули збірну Росії від міжнародних змагань через війну в Україні.