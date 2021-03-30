А Роналду не смішно: серб з МЮ потролив португальців за незарахований гол у відборі на ЧС

Скандал у відбірковому матчі чемпіонату світу між збірними Сербії та Португалії отримав продовження. Нагадаємо, тоді рефері не зарахував гол Кріштіану, не побачивши, як м'яч перетнув лінію. Після чого Роналду в матчі Сербія – Португалія зі злості викинув капітанську пов'язку.
У зв'язку з тим епізодом сьогодні сербський захисник Манчестер Юнайтед Неманья Матіч вирішив потролити одноклубника Бруну Фернандеша. Біля шафки, де переодягається португалець, Матіч повісив плакат зі скандальним моментом, прикріпивши його пластиром. Правда, в фоторедакторі лінію він посунув в ворота, через що м'яч опинився прямо на ній.
"Всього лише на лінії. Тепер все ясно?", – звернувся Неманья до Бруну і Кріштіану, жартома натякаючи, що гола не було.
Через помилкове рішення суддів в доданий час поєдинок завершився нічиєю 2:2. Сам Неманья в ньому не грав, через що отримав можливість нашкодити Фернандешу в клубній роздягальні МЮ.
Раніше Поль Погба став таксистом на клубній базі Манчестер Юнайтед.
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