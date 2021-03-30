Русский
$ 27,97
32,97
  1. Спорт
  2. Новини футболу

А Роналду не смішно: серб з МЮ потролив португальців за незарахований гол у відборі на ЧС

30 березня, 15:17

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Неманья Матіч передав привіт одноклубнику Бруну Фернандешу

Скандал у відбірковому матчі чемпіонату світу між збірними Сербії та Португалії отримав продовження. Нагадаємо, тоді рефері не зарахував гол Кріштіану, не побачивши, як м'яч перетнув лінію. Після чого Роналду в матчі Сербія – Португалія зі злості викинув капітанську пов'язку.

Реклама

У зв'язку з тим епізодом сьогодні сербський захисник Манчестер Юнайтед Неманья Матіч вирішив потролити одноклубника Бруну Фернандеша. Біля шафки, де переодягається португалець, Матіч повісив плакат зі скандальним моментом, прикріпивши його пластиром. Правда, в фоторедакторі лінію він посунув в ворота, через що м'яч опинився прямо на ній.

"Всього лише на лінії. Тепер все ясно?", – звернувся Неманья до Бруну і Кріштіану, жартома натякаючи, що гола не було.

Через помилкове рішення суддів в доданий час поєдинок завершився нічиєю 2:2. Сам Неманья в ньому не грав, через що отримав можливість нашкодити Фернандешу в клубній роздягальні МЮ.

В тренді
Україна відігралася у Франції: відео голів та огляд відбіркового матчу ЧС-2022
Реклама

Раніше Поль Погба став таксистом на клубній базі Манчестер Юнайтед.

Дивіться, як Манчестер Юнайтед обіграв Мілан у Лізі Європи:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

футбол Манчестер Юнайтед троллинг лінія Неманья Матіч Бруну Фернандеш
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Топ-десятка! Всі красуні на дні народження Степаненко – на одному фото
Топ-десятка! Всі красуні на дні народження Степаненко – на одному фотоФутбол
Ані стиду ні совісті: подругу знаменитого футболіста зацькували за відверті фото
Ані стиду ні совісті: подругу знаменитого футболіста зацькували за відверті фотоФутбол
Звільнений з
Звільнений з "Колоса" Селезньов знайшов себе в ще одному виді спортуФутбол
Неймовірно гарячі фото бразильської моделі, яка заслужила компліменти від Неймара
Неймовірно гарячі фото бразильської моделі, яка заслужила компліменти від НеймараФутбол
Найгірша команда чемпіонату України продала свого таланта в компанію до Зінченка
Найгірша команда чемпіонату України продала свого таланта в компанію до ЗінченкаФутбол
Україна – Фінляндія: онлайн-трансляція відбіркового матчу чемпіонату світу
Україна – Фінляндія: онлайн-трансляція відбіркового матчу чемпіонату світуФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти