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90 хвилин дивитися, не відриваючись! Тарас Степаненко записав емоційне відео до матчу збірної

24 березня, 20:11

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Півзахисник пропустить гру через травму

Вже зовсім скоро розпочнеться відбірковий матч ЧС-2022 Франція – Україна: онлайндивіться на нашому сайті. На жаль, через травму гру пропустить півзахисник Тарас Степаненко. Він з Києва тримає кулаки за команду.

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На підтримку національної збірної Тарас разом з сім'єю записав емоційне відео і розмістив його в Instagram:

"90 хвилин дивитися, не відриваючись. Таким і повинен бути футбол. Сьогодні перша гра збірної після перерви. Візьму на себе сміливість сказати за кожного гравця збірної. Команда зробить все, щоб кожна хвилина матчу була вам в радість".

Франція – Україна: де дивитися перший матч кваліфікації ЧС-2022

До речі, ми проведемо стрім-трансляцію матчу Франція – Україна на нашому каналі в YouTube!

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збірна України ЧС-2022 збірна Франції Тарас Степаненко
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