49 голів у 49 матчах! Голанд рятує "Боруссію" і психує (відео)

Нестримний Ерлінг Голанд продовжує штампувати голи в складі дортмундської "Боруссії". Вчора ввечері 20-річний норвежець двічі відзначився в матчі чемпіонату Німеччини. Правда, його команда, яка веде боротьбу за місце в зоні Ліги чемпіонів, зіграла внічию з "Кельном" (2:2), що займає лише 14-е місце.

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Тиждень тому "Боруссія" вразила грандів ціною Голанда. Поки що "Манчестер Сіті" і "Реал" лише прицінюються до молодої зірки.

Цікаво, що Голанд у Кельні відкрив рахунок на третій хвилині, а потім на 90-й врятував команду від поразки. Дивіться цікаві моменти матчу.

Однак після фінального свистка Ерлінг був вкрай незадоволений. В серцях кинув свою футболку-сувенір іспанському захиснику "Кельна" Хорхе Мере і втік в роздягальню.

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"Боруссія" відстала від "Айнтрахта", який вчора розгромив "Уніон Берлін" (5:2), ще на два очки. Голанду хочеться явно більшого, чого він не приховує навіть в своєму юному віці.

У цьому сезоні хлопець забив 49 м'ячів в 49 поєдинках у всіх турнірах, в тому числі 21 в 21 грі Бундесліги. В Дортмунд він перебрався на початку 2020 року з австрійського "Зальцбурга", але вже мріє про більш іменитий клуб.

Нещодавно Мбаппе побив рекорд молодого Мессі, але на п'яти наступає Голанд.

Дивіться, як два голи Ерлінга допомогли "Боруссії" пройти "Севілью" в Лізі чемпіонів:

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