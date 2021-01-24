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46 ударів! Такої серії пенальті ви ще не бачили

24 січня, 11:12

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

У чемпіонаті Мексики команди дуже довго визначали переможця матчу

У третьому дивізіоні чемпіонату Мексики стався унікальний випадок. Серія пенальті затягнулася на 46 ударів!

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Зустрічалися команди "Леонес Негрос" і "Мінерос де Фреснілльо". Основний час завершився внічию – 2:2. При тому, що господарі відігралися на останній хвилині, реалізувавши пенальті.

За регламентом, якщо матч закінчується будь-якою результативною нічиєю, крім 1:1, то призначається серія післяматчевих одинадцятиметрових ударів.

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Обидві команди пробили по 23 рази! Серію пенальті виграв "Мінерос де Фреснілльо" з рахунком – 20:19.

Раніше ми писали, що Вест Гем "українського півзахисника Андрія Ярмоленка вийшов у 1/8 фіналу Кубка Англії. Лондонська команда легко пройшла "Донкастер", розгромивши суперника з рахунком – 4:0. Один з голів у матчі забив Ярмоленко.

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