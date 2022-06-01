19 трофеїв за 9 років. Реал зворушливо попрощався із двома легендами клубу

Півзахисники королівського клубу Іско та Гарет Бейл офіційно залишили команду, в якій пройшли дев'ять років їхньої кар'єри

Іско і Гарет Бейл залишили королівський клуб / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Мадридський Реал мінімальною перемогою над Ліверпулем (1:0) вчотирнадцяте завоював найцінніший єврокубковий трофей. Серед тріумфаторів були досвідчені півзахисники "вершкових" Іско та Бейл.

Але все хороше колись добігає кінця. Королівський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення 32-річного Бейла та 30-річного Іско.

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Футболісти віддали клубу 9 років своїй кар'єрі та виграли разом з "бланкос" по 19 трофеїв: 5 кубків Ліги чемпіонів, 4 клубні чемпіонати світу, 3 європейські Суперкубки, 3 чемпіонати Іспанії, 1 Кубок Іспанії та 3 Суперкубки Іспанії.

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Обидва футболісти приєдналися до команди 2013 року. Валлієць прийшов із лондонського Тоттенгема, а іспанець – із Малаги.

Бейл став героєм двох фіналів ЛЧ: 2014-го він забив переможний гол у ворота Атлетіко, а 2018-го на київському НСК "Олімпійський" оформив дубль у ворота Ліверпуля.

/ Фото: AFP

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Зазначимо, що останнім часом футболісти не часто потрапляли до складу команди Анчелотті. Минулого сезону Іско 17 разів виходив на поле у футболці Реала, забивши 2 голи. А Бейл провів лише 7 матчів у всіх турнірах і забив один гол.

Іско / Фото: Reuters

Раніше ми повідомляли, що УЄФА не вважає Луніна та Іско переможцями ЛЧ. Справа в тому, що ці гравці не зіграли в турнірі за команду жодної хвилини і відповідно не можуть називатися його тріумфаторами.