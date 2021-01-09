17-річний молодик підірвав Мережу: забив гол "Ліверпулю", обмінявся футболками і попросив майку назад

Луї Баррі став героєм матчу Кубка Англії, хоча його команда програла

"Астон Вілла" з розгромним рахунком поступилася "Ліверпулю" (1:4) в матчі 1/32 фіналу Кубка Англії, однак матч став знаковим для 17-річного Луї Баррі. Молодик провів дебютний матч за першу команду і відразу ж відзначився забитим м'ячем. Та ще й кому! Чинному чемпіону країни!

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Ще до завершення матчу Баррі став зіркою інтернету. Користувачі Мережі стали жартувати, що наступного дня у Луї повинен бути урок з географії в Zoom.

А так, на думку користувачів Мережі, виглядає батько Луї, який чекає його на парковці, щоб забрати після матчу. На фото Жозе Моурінью.

Хтось роздобув старе фото зі сторінки Баррі в Twitter. На знімку зовсім юний хлопець радів, що нарешті закінчилися уроки і він повернувся додому.

Хтось жартома припустив, як виглядатиме юна зірка футболу в шкільній відеоконференції наступного дня після голу в ворота "Ліверпуля".

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А це вже цікаво – 2019 року Луї підписав контракт з "Барселоною", проте в січні 2020-го повернувся до Англії і уклав угоду з "Астон Віллою".

Однак найкурйозніший випадок стався після фінального свистка. Барі обмінявся футболками з Фабіньо, але один з працівників клубу нагадав Луї, що це була майка з його дебютного матчу в дорослому футболі. Тому він швидко наздогнав бразильця в підтрибунному приміщенні і попросив повернути майку назад.

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