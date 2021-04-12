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16-річна зірка футболу після сварки закрив подругу в квартирі. Виручати приїхала поліція

12 квітня, 14:15

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Дівчина відмовилася подавати заяву на скандального юнака

16-річний талант дортмундської Боруссії Юссуфа Мукоко потрапив в скандал в Німеччині. Неповнолітній футболіст посварився зі своєю 23-річною дівчиною Амелі після любовного зв'язку і не придумав нічого кращого, як закрити її в квартирі.

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Дівчина не довго думала і викликала на допомогу поліцію, проте писати заяву на футболіста відмовилася, повідомляє Bild.

Мукоко дебютував на дорослому рівні 21 листопада минулого року у віці 16 років і є наймолодшим гравцем Бундесліги всіх часів.

А трохи пізніше, 18 грудня 2020 року, Юссуфа Мукоко став наймолодшим автором гола в Бундеслізі. Зараз німецький нападник перебуває в лазареті і не зможе грати до кінця сезону.

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Дивіться, як "Боруссія" грала з "Лаціо" в дебютному матчі Мукоко в Лізі чемпіонів:

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чемпіонат Німеччини Боруссія Дортмунд Юссуфа Мукоко

Джерело: Сегодня|Спорт

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