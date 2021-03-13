16-річного футболіста "Локомотива" побили суперники після матчу: фото

16-річного захисника юнацької команди московського "Локомотива" Максима Шнапцева побили гравці "Чертаново" після матчу в Юнацькій футбольній лізі-2 на московській "Сапсан Арені", який "Локомотив" виграв 2:1. У ході матчу Шнапцев отримав жовту картку.

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Причина побиття поки не оприлюднена. Але відомо, що у Шнапцева струс мозку і перелом, довелося викликати поліцію. Про це повідомляє Чемпіонат.

У "Локомотиві" заявили, що відповідальні люди займаються інцидентом, а коментуватиме ситуацію клуб 14 березня. В РФС запросили роз'яснення стосовно того, що сталося, у команд.

За словами адвоката Андрія Князева, лікарі зобов'язані повідомити в органи поліції про травму футболіста: "Думаю, порушення кримінальної справи – питання часу, один-два дні – і воно буде. Найвірогідніше, це буде хуліганство, вчинене групою осіб. Це 213-а стаття, частина друга – до п'яти років позбавлення волі".

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Раніше ми писали, що у суперника Шеви за різанину заарештували віллу за 2 млн євро. Цим справа може і не обмежитися – нідерландцеві Квінсі Промесу з московського "Спартака" загрожує чотири роки в'язниці.

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