14-й орендований: Чорноморець підписав чергового гравця Динамо

Одеський клуб взяв в оренду опорного півзахисника "біло-синіх" Мохаммеда Кадірі

Мохаммед Кадірі (зліва) / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Півзахисник Мохамед Кадірі, контракт якого належить "Динамо", проведе майбутній сезон в одеському "Чорноморці" на правах оренди – повідомляє офіційний сайт київського клубу. Угода розрахована до завершення сезону-2021/2022.

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/ Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У минулому сезоні ганський футболіст виступав в чемпіонаті Росії за тульський Арсенал, зігравши у всіх турнірах (Прем'єр-ліга і Кубок Росії) 13 матчів і забивши два м'ячі.

Нагадаємо, Мохаммед Кадірі перейшов у столичний клуб влітку 2019 року з австрійської Аустрії, підписавши контракт за схемою 4+1. Однак гравець так і не став основним футболістом. Він провів за весь час 16 матчів за Динамо, результативними діями не відзначався.

У другому турі української Прем'єр-ліги одеський Чорноморець буде зустрічатися з командою Дніпро-1 31 липня.

Мохаммед Кадірі / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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