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12 мільйонів євро на рік: зірка "Баварії" перебирається до "Реалу"

29 березня, 13:01

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Австрійський футболіст Давид Алаба влітку змінить місце роботи

Один із найдорожчих захисників планети, Давид Алаба, визначився зі своїм новим клубом. 28-річний гравець збірної Австрії відхилив пропозиції про новий контракт мюнхенської "Баварії", за яку виступає вже 10 років. Найближчого міжсезоння він на правах вільного агента перейде до складу мадридського "Реала".

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У січні з'явилася інформація, що Алаба домовився з "Реалом" про контракт на 44 мільйони євро.

Німецькому гранду не дістанеться ані цента, адже контракт хлопця закінчується у червні, а сайт Transfermarkt оцінює його в 55 мільйонів євро. Взимку ця сума доходила до 65 "лимонів". Причому, Давиду вдалося вибити в іспанців зарплату в 12 мільйонів на рік, а сама угода буде розрахована на чотири роки. Виходить, футболіст отримає на чотири мільйони більше, ніж очікувалося в січні.

/ Фото: Twitter

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Інформацію поширив в Twitter журналіст-інсайдер Фабріціо Романо. При цьому італієць зазначає, що попередня угода майже готова, але не підписана.

Видається, що в епоху коронавірусу мало знайдеться клубів, готових "перебити" пропозицію "Реала". Давид Алаба виступає за збірну Австрії, з якою українці зіграють на Євро-2020.

Тим часом, українка вперше відсудила чоловічий матч чемпіонату світу. Дивіться огляд поєдинку Австрія – Фарерські острови:

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