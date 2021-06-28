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Зоряна красуня відірвалася з фанатами Хорватії: Мене зловили і сунули мегафон

Олена Павлова Олена Павлова
28 червня, 20:23
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Чемпіонка світу в стрибках у висоту Бланка Влашич приїхала в Копенгаген, щоб підтримати Хорватію в матчі 1/8 фіналу проти Іспанії на Паркені
Бланка Влашич і вболівальники збірної Хорватії
Бланка Влашич і вболівальники збірної Хорватії / Фото: Reuters

Чемпіонка світу і призер Олімпійських ігор в стрибках у висоту Бланка Влашич відірвалася в Копенгагені разом з фанатами збірної Хорватії. Зоряна легкоатлетка скакала і скандувала кричалки разом з футбольними вболівальниками напередодні матчу 1/8 фіналу Євро-2020 Хорватія – Іспанія.

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Виявилося, що фанати помітили титуловану сестру футболіста збірної Миколи Влашича в натовпі і витягли в центр площі, вручивши їй мегафон. Бланка, яка також приїхала до Данії, щоб підтримати Николу, звернулася до вболівальників, після чого разом з ними стала скандувати кричалки на підтримку хорватської команди.

"Я йшла по площі і почула спів "Нікола Влашич, Нікола Влашич". Фанати впізнали мене. Вони мене зловили, сунули мені в руки мегафон. І я не знала, що їм сказати. Чесно кажучи, я навіть зараз не пам'ятаю, що сказала. Пам'ятаю, що закликала підтримувати всіх наших гравців. А потім почалися емоції", – цитує Бланку 24sata

Раніше ми повідомляли, що кожен десятий фінський уболівальник привіз з Росії коронавірус.

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3
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6
3
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3
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3
4
Північна Македонія
3
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0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
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4
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