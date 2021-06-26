Дружина президента розігріє фанатів перед Швецією: нагорода за виліт збірної окупантів

Дружина президента львівського Руху Григорія Козловського, популярна українська співачка Юлія Думанська, влаштує концерт для уболівальників перед матчем України та Швеції 29 червня

Юлія Думанська заспіває перед матчем Швеція - Україна / Фото: Reuters

Дружина президента львівського Руху Григорія Козловського, українська співачка Юлія Думанська, заспіває на розігріві збірної для відвідувачів львівської фан-зони Євро-2020. В 1/8 фіналу Україна зіграє 29 червня в Глазго проти Швеції. Раніше ми розбирали, як українцям потрапити на матч Євро-2020 проти Швеції в Шотландії.

Трохи раніше Козловський пообіцяв, що якщо Росія не вийде з групи на чемпіонаті Європи, то його дружина організовує концерт на честь цього.

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"Друзі, мій прогноз був точним і безпомилковим – збірна окупантів вилетіла з Євро-2020, а наша національна команда вийшла до 1/8 фіналу. У вівторок, 29 червня, перед історичним матчем збірної України проти Швеції моя дружина Юлія Думанська подарує вам святковий концерт в найкрутішій фан-зоні України Lviv Fan Festival", – написав Козловський в Facebook.

Раніше ми також писали, що лідер атак України розібрав суперника по плей-оф.

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