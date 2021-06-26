26 червня 19:00
Уельс 0
Данія 4
26 червня 61’
Італія 0
Австрія 0
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Дружина президента розігріє фанатів перед Швецією: нагорода за виліт збірної окупантів

Олена Павлова Олена Павлова
26 червня, 22:18
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Дружина президента львівського Руху Григорія Козловського, популярна українська співачка Юлія Думанська, влаштує концерт для уболівальників перед матчем України та Швеції 29 червня
Юлія Думанська заспіває перед матчем Швеція - Україна
Юлія Думанська заспіває перед матчем Швеція - Україна / Фото: Reuters

Дружина президента львівського Руху Григорія Козловського, українська співачка Юлія Думанська, заспіває на розігріві збірної для відвідувачів львівської фан-зони Євро-2020. В 1/8 фіналу Україна зіграє 29 червня в Глазго проти Швеції. Раніше ми розбирали, як українцям потрапити на матч Євро-2020 проти Швеції в Шотландії.

Трохи раніше Козловський пообіцяв, що якщо Росія не вийде з групи на чемпіонаті Європи, то його дружина організовує концерт на честь цього.

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"Друзі, мій прогноз був точним і безпомилковим – збірна окупантів вилетіла з Євро-2020, а наша національна команда вийшла до 1/8 фіналу. У вівторок, 29 червня, перед історичним матчем збірної України проти Швеції моя дружина Юлія Думанська подарує вам святковий концерт в найкрутішій фан-зоні України Lviv Fan Festival", – написав Козловський в Facebook.

Раніше ми також писали, що лідер атак України розібрав суперника по плей-оф.

Слухайте найпопулярніший хіт Думанської

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 26 червня
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0:0 (61’)
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Неділя, 27 червня
19:00
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