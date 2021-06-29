Яскраві фанати матчу Англія – Німеччина на Євро-2020

Поєдинок Євро-2020 Англія – Німеччина зібрав на трибунах зоряну підтримку. Стадіон відвідали принц Вільям з дружиною, Девід Бекхем, зірка поп-музики Ед Ширан і багато інших

Фанати матчу Англія - Німеччина / Фото: Reuters

Збірна Англії обіграла Німеччину в 1/8 фіналу Євро-2020 в Лондоні на "Вемблі" завдяки голам Рахіма Стерлінга і Гаррі Кейна. Відео голів та огляд матчу Англія – Німеччина є на нашому сайті.

Англійці отримали неймовірну підтримку трибун. Адже матч проходив у них на батьківщині, а багато німецьких вболівальників не змогли приїхати в Лондон через карантинні обмеження.

До речі, були на трибунах "Вемблі" і зоряні гості – принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон. Навіть вони не стримували емоції, коли англійці забивали.

А ще під час матчу стався кумедний ляп – коментатор назвав Еда Ширана сином Бекхема. Коментатор матчу Англія – Німеччина розповідав про сина Девіда Бекхема, коли в кадр потрапив знаменитий співак Ед Ширан. Глядачі біля екранів подумали, що коментатор мав на увазі саме його.