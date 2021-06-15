Ви будете в шоці: як насправді реставрують крісла на стадіоні

У Мережі з'явилося відео незвичайного способу реставрації пластикових крісел на стадіонах. Виявляється, їх можна оновити за допомогою звичайної лампи

За цим можна спостерігати вічно

На Євро-2020 уболівальники нарешті повернулися на трибуни, зайнявши свої місця в зручних кріслах. Втім, пластикові сидіння з часом вигорають на сонці і стають брудними. Невже клубам доводиться постійно міняти крісла? Для прикладу, на "Уемблі", де пройде фінал чемпіонату Європи 90 тисяч місць!

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У Мережі з'явився ролик, який розкриває секрет, як працівники стадіону відновлюють первісний вигляд крісел на стадіонах. Невідомо, наскільки це відповідає правді, але виглядає вражаюче. Відео опублікував користувач J.d.Soplete в Tiktok.

Раніше ми писали, що кондитер зробив десерт з учасників Євро, але проігнорував Україну. У Німеччині кондитер зробив солодощі з прапорами учасників Євро-2020, але обійшов стороною поєдинок України проти Нідерландів, який став поки кращим на турнірі.