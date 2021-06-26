26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
branding
СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Головні хіти літа: які пісні ставали гімнами Євро

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
26 червня, 13:04
Копіювати лінк
Чемпіонат Європи традиційно супроводжується офіційною піснею. На Євро-2020 гімн виконав Мартін Гарікс, а під час чемпіонату в Україні та Польщі глядачів радувала Oceana
Перед такими хітами не можуть встояти навіть футболісти
Перед такими хітами не можуть встояти навіть футболісти / Фото: Getty Images

Сьогодні стартує 1/8 фіналу Євро-2020. Вболівальники вважають, що саме зі стадії плей-офф починається справжній чемпіонат Європи – більше немає випадкових команд. Кожне Євро, починаючи з 1992 року, супроводжується офіційною піснею. Цього року гімн довірили нідерландському ді-джею Мартіну Гарріксу, а які композиції радували уболівальників в попередні роки?

Євро-2020
Martin Garrix feat. Bono & The Edge – We Are The People

Євро-2016 (Франція)
David Guetta ft. Zara Larsson – This One's For You

Євро-2012 (Україна і Польща)
Oceana – Endless Summer

Євро-2008 (Швейцарія та Австрія)
Enrique Iglesias – Can You Hear Me

Євро-2004 (Португалія)
Nelly Furtado – Forca

Євро-2000 (Нідерланди і Бельгія)
E-Type – Campione 2000

Євро-1996 (Англія)
Simply Red – We're in This Together

Євро-1992 (Швеція)
Towe Jaarnek & Peter Joback – More Than a Game

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Енерджайзер дня!
Hell

Олександр
Зінченко

Україна
Мімішне фото!
Заряджайся на Євро!
Hell
Опитування
Фанати!
Hell

Збірна
Нідерландів

Фанати Нідерландів
Favbet стрим
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 26 червня
19:00
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
Неділя, 27 червня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Понеділок, 28 червня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти