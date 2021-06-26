Головні хіти літа: які пісні ставали гімнами Євро

Сьогодні стартує 1/8 фіналу Євро-2020. Вболівальники вважають, що саме зі стадії плей-офф починається справжній чемпіонат Європи – більше немає випадкових команд. Кожне Євро, починаючи з 1992 року, супроводжується офіційною піснею. Цього року гімн довірили нідерландському ді-джею Мартіну Гарріксу, а які композиції радували уболівальників в попередні роки?
Євро-2020
Martin Garrix feat. Bono & The Edge – We Are The People
Євро-2016 (Франція)
David Guetta ft. Zara Larsson – This One's For You
Євро-2012 (Україна і Польща)
Oceana – Endless Summer
Євро-2008 (Швейцарія та Австрія)
Enrique Iglesias – Can You Hear Me
Євро-2004 (Португалія)
Nelly Furtado – Forca
Євро-2000 (Нідерланди і Бельгія)
E-Type – Campione 2000
Євро-1996 (Англія)
Simply Red – We're in This Together
Євро-1992 (Швеція)
Towe Jaarnek & Peter Joback – More Than a Game