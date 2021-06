Головні хіти літа: які пісні ставали гімнами Євро

Чемпіонат Європи традиційно супроводжується офіційною піснею. На Євро-2020 гімн виконав Мартін Гарікс, а під час чемпіонату в Україні та Польщі глядачів радувала Oceana

Перед такими хітами не можуть встояти навіть футболісти / Фото: Getty Images

Сьогодні стартує 1/8 фіналу Євро-2020. Вболівальники вважають, що саме зі стадії плей-офф починається справжній чемпіонат Європи – більше немає випадкових команд. Кожне Євро, починаючи з 1992 року, супроводжується офіційною піснею. Цього року гімн довірили нідерландському ді-джею Мартіну Гарріксу, а які композиції радували уболівальників в попередні роки?

Євро-2020

Martin Garrix feat. Bono & The Edge – We Are The People

Євро-2016 (Франція)

David Guetta ft. Zara Larsson – This One's For You

Євро-2012 (Україна і Польща)

Oceana – Endless Summer

Євро-2008 (Швейцарія та Австрія)

Enrique Iglesias – Can You Hear Me

Євро-2004 (Португалія)

Nelly Furtado – Forca

Євро-2000 (Нідерланди і Бельгія)

E-Type – Campione 2000

Євро-1996 (Англія)

Simply Red – We're in This Together

Євро-1992 (Швеція)

Towe Jaarnek & Peter Joback – More Than a Game