11 липня 22:00
Італія --
Англія --
13 липня 18:00
Зоря --
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Динамо --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

У нього на тілі – вся історія англійського футболу: самий колоритний фанат Євро

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
11 липня, 21:22
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У фіналі Євро-2020 за збірну Англії буде вболівати фанат, у якого все тіло вкрите татуюваннями. Колоритний персонаж був помічений на вулицях Лондона задовго до старту фінального поєдинку
Найколоритніший фанат Євро-2020
Найколоритніший фанат Євро-2020 / Фото: Reuters

Сьогодні в Лондоні відбудеться фінал чемпіонату Європи 2020 року, в якому зустрінуться команди Англії та Італії. Онлайн Італія – Англія є на нашому сайті.

Італія – Англія: де і коли дивитися фінал Євро-2020

Британські вболівальники заполонили вулиці Лондона задовго до старту поєдинку. Раніше ми писали про веселих фанатів в костюмах лицарів і верхом на Королеві.

Але самим колоритним виявився чоловік, у якого все тіло було вкрите татуюваннями на футбольну і не тільки тематику. На спині у нього красується величезна емблема збірної Англії, а на грудях – кубок Ліги чемпіонів і Суперкубок УЄФА.

А ще у нього на грудях є татуювання із зображенням старого стадіону "Вемблі" і згадка про перемогу на чемпіонаті світу 1966 року.

Раніше ми писали, що наречена гравця збірної України у фіналі Євро вболіватиме за Італію. У фіналі Євро-2020 збірна Італії отримає чарівну підтримку з України. За італійську команду сьогодні буде вболівати Даша Савіна.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 11 липня
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