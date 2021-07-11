У нього на тілі – вся історія англійського футболу: самий колоритний фанат Євро

У фіналі Євро-2020 за збірну Англії буде вболівати фанат, у якого все тіло вкрите татуюваннями. Колоритний персонаж був помічений на вулицях Лондона задовго до старту фінального поєдинку

Найколоритніший фанат Євро-2020 / Фото: Reuters

Сьогодні в Лондоні відбудеться фінал чемпіонату Європи 2020 року, в якому зустрінуться команди Англії та Італії. Онлайн Італія – Англія є на нашому сайті.

Італія – Англія: де і коли дивитися фінал Євро-2020

Британські вболівальники заполонили вулиці Лондона задовго до старту поєдинку. Раніше ми писали про веселих фанатів в костюмах лицарів і верхом на Королеві.

Але самим колоритним виявився чоловік, у якого все тіло було вкрите татуюваннями на футбольну і не тільки тематику. На спині у нього красується величезна емблема збірної Англії, а на грудях – кубок Ліги чемпіонів і Суперкубок УЄФА.

А ще у нього на грудях є татуювання із зображенням старого стадіону "Вемблі" і згадка про перемогу на чемпіонаті світу 1966 року.

Раніше ми писали, що наречена гравця збірної України у фіналі Євро вболіватиме за Італію. У фіналі Євро-2020 збірна Італії отримає чарівну підтримку з України. За італійську команду сьогодні буде вболівати Даша Савіна.