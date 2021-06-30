Шалені голи 1/8 фіналу Євро-2020: ви обираєте Погба чи Морату?

УЄФА визначив чотирьох претендентів на найкращий гол 1/8 фіналу. Серед них – дві зірки збірної Франції, яка сенсаційно залишила чемпіонат так рано

Гол Поля Погба Швейцарії / Фото: Reuters

На чемпіонаті Європи-2020 визначилися всі учасники чвертьфіналу. Після чого УЄФА обрав чотири найкращих голи, забитих в першому раунді плей-оф Євро. Українських ударів не виявилося серед найвидовищніших м'ячів 1/8 фіналу, але у "синьо-жовтих" ще буде шанс здивувати своєю майстерністю в матчі з Англією.

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Давайте подивимося на вибір УЄФА і проголосуємо за найкращий гол першого туру Євро-2020.

1. Альваро Мората (Хорватія – Іспанія – 3:5)

2. Торган Азар (Бельгія – Португалія – 1:0)

3. Поль Погба (Франція – Швейцарія – 3:3 (4:5)

4. Карім Бензема (Франція – Швейцарія – 3:3 (4:5)

Тим часом аналітики не вірять в Україну в 1/4 фіналу Євро-202. На думку букмекерів, у чвертьфіналі 3 липня в Римі команда Андрія Шевченка програє англійцям, які згодом виграють чемпіонат Європи.

Раніше ми розповідали, як за Україну вболівали польські коментатори. Вони не могли заспокоїтися після переможного удару українського нападника Артема Довбика в екстра-таймі 1/8 фіналу зі Швецією на Євро-2020.