2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Шалені голи 1/8 фіналу Євро-2020: ви обираєте Погба чи Морату?

Олена Павлова Олена Павлова
30 червня, 20:48
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УЄФА визначив чотирьох претендентів на найкращий гол 1/8 фіналу. Серед них – дві зірки збірної Франції, яка сенсаційно залишила чемпіонат так рано
Гол Поля Погба Швейцарії
Гол Поля Погба Швейцарії / Фото: Reuters

На чемпіонаті Європи-2020 визначилися всі учасники чвертьфіналу. Після чого УЄФА обрав чотири найкращих голи, забитих в першому раунді плей-оф Євро. Українських ударів не виявилося серед найвидовищніших м'ячів 1/8 фіналу, але у "синьо-жовтих" ще буде шанс здивувати своєю майстерністю в матчі з Англією.

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Давайте подивимося на вибір УЄФА і проголосуємо за найкращий гол першого туру Євро-2020.

1. Альваро Мората (Хорватія – Іспанія – 3:5)

2. Торган Азар (Бельгія – Португалія – 1:0)

3. Поль Погба (Франція – Швейцарія – 3:3 (4:5)

4. Карім Бензема (Франція – Швейцарія – 3:3 (4:5)

Тим часом аналітики не вірять в Україну в 1/4 фіналу Євро-202. На думку букмекерів, у чвертьфіналі 3 липня в Римі команда Андрія Шевченка програє англійцям, які згодом виграють чемпіонат Європи.

Раніше ми розповідали, як за Україну вболівали польські коментатори. Вони не могли заспокоїтися після переможного удару українського нападника Артема Довбика в екстра-таймі 1/8 фіналу зі Швецією на Євро-2020.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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Пʼятниця, 2 липня
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Субота, 3 липня
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