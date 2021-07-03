Сім раз по мосту Патона: скільки набігав гравець матчу Бельгія – Італія

Італія зняла скальп з чергового суперника, а одним з творців перемоги став півзахисник Ніколо Барелла. Він не тільки забив гол, але і пробіг найбільшу дистанцію

Ніколо Барелла подолав 11,8 км / Фото: Reuters

Півзахисник збірної Італії Ніколо Барелла повністю заслужив звання гравця матчу проти Бельгії в 1/4 фіналу Євро-2020 за свою нескінченну енергію. Відео голів та огляд матчу Бельгія – Іспанія є на нашому сайті.

24-річний футболіст за весь поєдинок подолав 11800 метрів. Наприклад, в Києві він міг би спокійно сім раз пробігтися по мосту Патона і навіть не довелося б в пробках стояти.

Раніше ми писали, що Італія не програє 32 матчі поспіль – до абсолютного рекорду ще чотири зустрічі. Італійці продовжили серію без поразок і повторили досягнення Франції на переможному для них чемпіонаті Європи. Також команді Манчіні потрібно не програти в чотирьох матчах, щоб обійти Іспанію.

А ще автогол побив рекорд результативності Євро Мішеля Платіні. Жоден гравець в історії чемпіонатів Європи не забивав більше голів на одному турнірі, ніж на Євро-2020, де вже забито 10 автоголів.