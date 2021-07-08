Лицарі, леви і рогаті красуні: яскраві фанати матчу Англія – Данія

На півфінал Євро-2020 на Уемблі змогли прорватися не всі бажаючі датські вболівальники, але вони дали відсіч гучним британцям. Яскраві фото з трибун стадіону в Лондоні і фан-зонах

Фанати на матчі Англії і Данії / Фото: Reuters

7 липня в Лондоні визначився другий фіналіст Євро-2020. У півфінальному матчі на "Уемблі" в додатковий час збірна Англії переграла Данію 2:1 завдяки сумнівному пенальті. Шмейхель парирував удар Кейна з точки на 104-й хвилині, але після добивання був безсилий. Безумовно, вдома у англійців була галаслива підтримка, але й датчани намагалися не пасти задніх.

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На жаль, через коронавірус і карантинні заходи до Великобританії пустили далеко не всіх уболівальників Данії. Але і ті, хто все-таки прорвалися, щиро підтримували своїх героїв.

Англійські фанати під час матчу пережили всю гаму емоцій – від відчаю після першого гола до нестримної радості після переможного удару Гаррі Кейна. Звичайно, на трибунах "Уемблі" вистачало левів, які є символом збірної Англії.

Раніше Петер Шмейхель підкреслював, що Данія фаворит матчу з Англією, а за футболом стежать всі жителі північної країни.

Фінал між Італією і Англією відбудеться 11 липня на стадіоні "Уемблі" в Лондоні.

Дивіться огляд матчу Англія – Данія