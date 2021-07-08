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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Лицарі, леви і рогаті красуні: яскраві фанати матчу Англія – Данія

Олена Павлова Олена Павлова
8 липня, 02:20
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На півфінал Євро-2020 на Уемблі змогли прорватися не всі бажаючі датські вболівальники, але вони дали відсіч гучним британцям. Яскраві фото з трибун стадіону в Лондоні і фан-зонах
Фанати на матчі Англії і Данії
Фанати на матчі Англії і Данії / Фото: Reuters

7 липня в Лондоні визначився другий фіналіст Євро-2020. У півфінальному матчі на "Уемблі" в додатковий час збірна Англії переграла Данію 2:1 завдяки сумнівному пенальті. Шмейхель парирував удар Кейна з точки на 104-й хвилині, але після добивання був безсилий. Безумовно, вдома у англійців була галаслива підтримка, але й датчани намагалися не пасти задніх.

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На жаль, через коронавірус і карантинні заходи до Великобританії пустили далеко не всіх уболівальників Данії. Але і ті, хто все-таки прорвалися, щиро підтримували своїх героїв.

Англійські фанати під час матчу пережили всю гаму емоцій – від відчаю після першого гола до нестримної радості після переможного удару Гаррі Кейна. Звичайно, на трибунах "Уемблі" вистачало левів, які є символом збірної Англії.

Раніше Петер Шмейхель підкреслював, що Данія фаворит матчу з Англією, а за футболом стежать всі жителі північної країни.

Фінал між Італією і Англією відбудеться 11 липня на стадіоні "Уемблі" в Лондоні.

Дивіться огляд матчу Англія – Данія

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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Середа, 7 липня
2:1
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