Розчарування і радість за хвилину: емоції фаната збірної Швейцарії підірвали Мережу

Вболівальник швейцарської збірної вже не вірив у успіх своєї улюбленої команди, але через хвилину його розчарування змінилося на неймовірну радість. Емоції вболівальника зробили його популярним

Емоції фаната збірної Швейцарії

Вболівальник збірної Швеції став справжньою зіркою Мережі після своїх неймовірних емоцій під час поєдинку проти Франції в 1/8 фіналу Євро-2020. Нагадаємо, швейцарці вирвали перемогу в серії пенальті і відправили головного фаворита турніру додому.

Читайте також: Екзотичні красуні і забавні пузачі: яскраві фото фанатів Франції та Швейцарії

Фанат збірної Швейцарії дуже розчарувався втраченим моментом своєї команди на 90-й хвилині і ледь не плакав від розчарування. Але через хвилину його команда забила рятівний гол і тут він уже не став стримувати емоції.

Мережу заполонили жарти і фотожаби на витівку фаната.

Раніше уболівальників Франції просили пропустити матч Євро-2020 в Пітері. Міністр спорту Франції Роксана Марасіняню звернула увагу на велику кількість тих, що заразилися COVID-19 в Росії, і обов'язковий карантин для фанатів після повернення додому. Але тепер уболівальникам "ле бле" вже нікуди не потрібно їхати.