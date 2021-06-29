Розчарування і радість за хвилину: емоції фаната збірної Швейцарії підірвали Мережу

Вболівальник збірної Швеції став справжньою зіркою Мережі після своїх неймовірних емоцій під час поєдинку проти Франції в 1/8 фіналу Євро-2020. Нагадаємо, швейцарці вирвали перемогу в серії пенальті і відправили головного фаворита турніру додому.
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Фанат збірної Швейцарії дуже розчарувався втраченим моментом своєї команди на 90-й хвилині і ледь не плакав від розчарування. Але через хвилину його команда забила рятівний гол і тут він уже не став стримувати емоції.
Мережу заполонили жарти і фотожаби на витівку фаната.
Раніше уболівальників Франції просили пропустити матч Євро-2020 в Пітері. Міністр спорту Франції Роксана Марасіняню звернула увагу на велику кількість тих, що заразилися COVID-19 в Росії, і обов'язковий карантин для фанатів після повернення додому. Але тепер уболівальникам "ле бле" вже нікуди не потрібно їхати.