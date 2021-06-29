29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Розчарування і радість за хвилину: емоції фаната збірної Швейцарії підірвали Мережу

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
29 червня, 16:48
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Вболівальник швейцарської збірної вже не вірив у успіх своєї улюбленої команди, але через хвилину його розчарування змінилося на неймовірну радість. Емоції вболівальника зробили його популярним
Емоції фаната збірної Швейцарії
Емоції фаната збірної Швейцарії

Вболівальник збірної Швеції став справжньою зіркою Мережі після своїх неймовірних емоцій під час поєдинку проти Франції в 1/8 фіналу Євро-2020. Нагадаємо, швейцарці вирвали перемогу в серії пенальті і відправили головного фаворита турніру додому.

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Фанат збірної Швейцарії дуже розчарувався втраченим моментом своєї команди на 90-й хвилині і ледь не плакав від розчарування. Але через хвилину його команда забила рятівний гол і тут він уже не став стримувати емоції.

Мережу заполонили жарти і фотожаби на витівку фаната.

Раніше уболівальників Франції просили пропустити матч Євро-2020 в Пітері. Міністр спорту Франції Роксана Марасіняню звернула увагу на велику кількість тих, що заразилися COVID-19 в Росії, і обов'язковий карантин для фанатів після повернення додому. Але тепер уболівальникам "ле бле" вже нікуди не потрібно їхати.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 29 червня
19:00
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22:00
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Пʼятниця, 2 липня
19:00
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22:00
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Субота, 3 липня
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