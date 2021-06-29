Принц Вільям емоційно вболівав за збірну Англії з Кейт Міддлтон: схопився з місця і крикнув

Принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон прийшли повболівати за збірну Англії в матчі 1/8 фіналу проти Німеччини (2:0). Компанію на трибунах "Уемблі" членам королівської сім'ї склав легендарний півзахисник Манчестер Юнайтед Девід Бекхем. Відео голів матчу Англія – Німеччина вже є на нашому сайті.
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Коли англійці забили перший гол на 75-й хвилині зустрічі, принц скинув руки догори і вигукнув: Yes!
А потім щось розповідав своєму синові.
Збірна Англії перемогла Німеччину з рахунком 2:0 завдяки голам Стерлінга і Кейна в другому таймі і вийшла до 1/4 фіналу Євро-2020, де зустрінеться з переможцем пари Швеція – Україна.
Цікаво, що англійська команда здобула перемогу над Німеччиною в офіційній грі вперше з 2001 року. І залишається єдиною збірної Євро-2020, яка ще не пропускала.
Раніше ми розповідали, що коментатор назвав музиканта Еда Ширана сином Бекхема.
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