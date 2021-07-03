3 липня 19:00
Чехія --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Православний м'яч, не лети в наші ворота: поліцейські записали забавну пісеньку для збірної України

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
3 липня, 12:53
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Миколаївські поліцейські записали пісню для збірної України і зняли мотивуючий кліп. Сьогодні наша команда зустрінеться з Англією в 1/4 фіналу Євро-2020
Поліція присвятила пісню збірній України
Поліція присвятила пісню збірній України

Поліція Миколаївській області присвятила збірній України пісню напередодні матчу 1/4 фіналу Євро-2020 проти Англії. Україна – Англія трансляція онлайн уже доступна на нашому сайті.

"Вся країна пишається здобутками нашої збірної, і поліцейські не виняток. Наш ансамбль "Южный Патруль" присвятив спортсменам власну пісню, та всі ми висловлюємо свою підтримку та захоплення", – розповів начальник ГУНП в Миколаївській області полковник поліції Сергій Шайхет

Раніше ми опублікували заявку збірної України на матч проти Англії: не зіграють тільки троє. Нашій команді сьогодні не зможуть допомогти тільки травмовані Зубков, Бесєдін та Попов. Решта гравців готувалися до історичного протистояння в чвертьфіналі Євро-2020.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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Всі таблиці Євро
Субота, 3 липня
19:00
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22:00
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Вівторок, 6 липня
22:00
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