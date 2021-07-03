Православний м'яч, не лети в наші ворота: поліцейські записали забавну пісеньку для збірної України

Миколаївські поліцейські записали пісню для збірної України і зняли мотивуючий кліп. Сьогодні наша команда зустрінеться з Англією в 1/4 фіналу Євро-2020

Поліція присвятила пісню збірній України

Поліція Миколаївській області присвятила збірній України пісню напередодні матчу 1/4 фіналу Євро-2020 проти Англії. Україна – Англія трансляція онлайн уже доступна на нашому сайті.

"Вся країна пишається здобутками нашої збірної, і поліцейські не виняток. Наш ансамбль "Южный Патруль" присвятив спортсменам власну пісню, та всі ми висловлюємо свою підтримку та захоплення", – розповів начальник ГУНП в Миколаївській області полковник поліції Сергій Шайхет

Раніше ми опублікували заявку збірної України на матч проти Англії: не зіграють тільки троє. Нашій команді сьогодні не зможуть допомогти тільки травмовані Зубков, Бесєдін та Попов. Решта гравців готувалися до історичного протистояння в чвертьфіналі Євро-2020.