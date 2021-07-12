Напівголий уболівальник зірвав фінал Євро-2020

Матч між Італією і Англією в фіналі Євро-2020 був перерваний після того, як на поле вибіг уболівальник. Футболісти отримали кілька хвилин відпочинку, поки стюарди ловили непрошеного гостя

Фанат вибіг на поле під час фіналу Євро-2020 / Фото: Reuters

Вболівальник вибіг на поле у фінальному матчі Євро-2020 між збірними Італії та Англії і змусив рефері зупинити поєдинок. Онлайн Італія – Англія є на нашому сайті.

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Поєдинок довелося зупинити на кілька хвилин, поки стюарди не зловили хулігана і не повели з поля. І якщо в фіналі Ліги чемпіонів у нас вибігала чарівна Кінсі Воланські, то матч в Лондоні перервав напівголий хлопець.

До речі, ми раніше писали, що безбілетники спровокували тисняву перед стадіоном, намагаючись прорватися на фінал Євро-2020.

Раніше ми писали, що Принц Вільям з семирічним сином не стримав емоцій після голу Англії в фіналі Євро. Королівська родина відвідала стадіон "Вемблі" щоб підтримати збірну Англії в фіналі Євро-2020. Гол вже на другій хвилині зустрічі змусив Герцога Кембриджського проявити емоції.