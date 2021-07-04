Поліцейські постраждали в сутичках з п'яними фанами Англії, які святкували погром України

Вболівальники збірної Англії після бурхливого святкування перемоги у 1/4 фіналу і ніяк не могли зупинитися і влаштували розбірки з поліцією в Лондоні

Зіткнення англійських фанатів з поліцією в Лондоні / Фото: Reuters

Англійські вболівальники відірвалися після розгрому України 4:0 у 1/4 фіналу і виходу до півфіналу чемпіонату Європи у себе на батьківщині. У Рим змогло прорватися лише невелика кількість британських фанатів. Решта хворіли в фан-зонах будинку і без конфліктів з поліцією не обійшлося.

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У деяких містах Англії відбулися сутички вболівальників з поліцією. Найбільший конфлікт був зафіксований в Лондоні. У столиці Британії від рук фанатів постраждали двоє служителів правопорядку. Як повідомляє Ruptly, фанати розпивали алкоголь і співали пісні на площі Лестер-сквер, святкуючи перемогу збірної Англії.

Фото Reuters

Поліцейські спробували розігнати вболівальників, але ті відповіли різкою відмовою і сталося зіткнення. Дев'ять чоловік були арештовані: троє – за напад на поліцейських, інші – за дрібні правопорушення.

Тепер у півфіналі турніру Англія зіграє 7 липня в Лондоні проти Данії. Фінальний поєдинок теж відбудеться на "Уемблі".

Раніше ми писали, що Англію коронують після розгрому України.