21 червня 19:00 Про матч
Україна 0
Австрія 1
21 червня 19:00 Про матч
Північна Македонія 0
Нідерланди 3
21 червня 22:00
Росія 1
Данія 4
21 червня 90+3’
Фінляндія 0
Бельгія 2
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

По-ісландськи! Епічна реакція фанів збірної України в Бухаресті на поразку від Австрії

Олег Люлька Олег Люлька
21 червня, 23:21
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Тисячі вболівальників з України, які прибули на гру в столицю Румунії, не освистували збірну після 0:1 від австрійців, а, навпаки, нагородили її оплесками
Збірна України і її уболівальники
Збірна України і її уболівальники / Фото: Reuters

Попри поразку від Австрії 0:1 в заключному матчі группового раунду Євро-2020, уболівальники збірної України в Бухаресті не освистували нашу команду.

Як і після попереднього матчу з Північною Македонією (2:1), після фінального свистка футболісти української команди разом зі своїм тренером Андрієм Шевченком підійшли до трибун, заповнених нашими фанатами, і разом виконали аналог ісландського "Ху!" з Євро-2016 – дуже голосно і розмашисто поплескали один одному в унісон.

Відзначимо, що в матчі з Австрією за Україну в Бухаресті вболівало місячне немовля.

Також на трибунах були дружини українських футболістів.

Нагадаємо, шанси потрапити до 1/8 Євро у команди Андрія Шевченка залишаються. Чи опинимося ми серед чотирьох найкращих третіх місць, що дозволить пробитися до плей-оф, стане остаточно відомо 23 червня – в день завершення групового раунду.

Читайте також: За кого тепер вболівати Україні? Чотири варіанти, як нам залишитися на Євро-2020

Дивіться, як Україна програла Австрії 0:1

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Росія
3
2:7
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Данія
3
5:4
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 21 червня
0:1
Дивись на: Про матч
0:3
Дивись на: Про матч
1:4
Дивись на: Трансляція
0:2
Дивись на: Трансляція
Вівторок, 22 червня
22:00
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22:00
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