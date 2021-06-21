По-ісландськи! Епічна реакція фанів збірної України в Бухаресті на поразку від Австрії

Попри поразку від Австрії 0:1 в заключному матчі группового раунду Євро-2020, уболівальники збірної України в Бухаресті не освистували нашу команду.
Як і після попереднього матчу з Північною Македонією (2:1), після фінального свистка футболісти української команди разом зі своїм тренером Андрієм Шевченком підійшли до трибун, заповнених нашими фанатами, і разом виконали аналог ісландського "Ху!" з Євро-2016 – дуже голосно і розмашисто поплескали один одному в унісон.
Відзначимо, що в матчі з Австрією за Україну в Бухаресті вболівало місячне немовля.
Також на трибунах були дружини українських футболістів.
Нагадаємо, шанси потрапити до 1/8 Євро у команди Андрія Шевченка залишаються. Чи опинимося ми серед чотирьох найкращих третіх місць, що дозволить пробитися до плей-оф, стане остаточно відомо 23 червня – в день завершення групового раунду.
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Дивіться, як Україна програла Австрії 0:1