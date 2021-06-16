16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Панічна атака: брат Хабіба висміяв збірну Росії з футболу

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
16 червня, 13:44
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Боєць ММА Усман Нурмагомедов пожартував над збірною Росії з футболу перед матчем в Пітері проти Фінляндії на чемпіонаті Європи
Нурмагомедов потролив збірну Росії на Євро-2020
Нурмагомедов потролив збірну Росії на Євро-2020

Російський боєць змішаних єдиноборств Усман Нурмагомедов, двоюрідний брат колишнього чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова, потролив збірну Росії перед матчем Євро-2020 проти Фінляндії. На думку Нурмагомедова, тактика збірної Росії – панічна атака.

Матч Росія – Фінляндія розпочнеться о 16:00 за київським часом. Ми ведемо онлайн-трансляцію поєдинку з відео повторами голів.

До того ж, стрім матчу Росія – Фінляндія з професійним коментатором можна подивитися на YouTube-каналі Ту Матч.

Нагадаємо, що на думку букмекерів, явні фаворити матчу футболісти Росії. Котирування на їхню перемогу – 1.69, на нічию – 3.70, на перемогу Фінляндії – 6.10.

Перший матч на Євро-2020 Росія програла Бельгії – 0:3, а Фінляндія виграла у Данії – 1:0.

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Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 16 червня
16:00
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19:00
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22:00
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Четвер, 17 червня
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