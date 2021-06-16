Панічна атака: брат Хабіба висміяв збірну Росії з футболу

Боєць ММА Усман Нурмагомедов пожартував над збірною Росії з футболу перед матчем в Пітері проти Фінляндії на чемпіонаті Європи

Нурмагомедов потролив збірну Росії на Євро-2020

Російський боєць змішаних єдиноборств Усман Нурмагомедов, двоюрідний брат колишнього чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова, потролив збірну Росії перед матчем Євро-2020 проти Фінляндії. На думку Нурмагомедова, тактика збірної Росії – панічна атака.

Матч Росія – Фінляндія розпочнеться о 16:00 за київським часом. Ми ведемо онлайн-трансляцію поєдинку з відео повторами голів.

До того ж, стрім матчу Росія – Фінляндія з професійним коментатором можна подивитися на YouTube-каналі Ту Матч.

Нагадаємо, що на думку букмекерів, явні фаворити матчу футболісти Росії. Котирування на їхню перемогу – 1.69, на нічию – 3.70, на перемогу Фінляндії – 6.10.

Перший матч на Євро-2020 Росія програла Бельгії – 0:3, а Фінляндія виграла у Данії – 1:0.