Відчай красунь і пивні скачки британців: яскраві фанати матчу Україна – Англія

Українські вболівальники прикрасили собою трибуни Стадіо Олімпіко, а англійці божеволіли за пивом в Британії. Яскраві фото з трибун стадіону в Римі і фан-зон

Вболівальники України та Англії на матчі 1/4 фіналу / Фото: Reuters

Збірна України програла в чвертьфіналі Євро-2020 Англії 0:4 і припиняє боротьбу на Євро-2020. Але мільйони українських фанатів вдячні команді Шевченка за цей чемпіонат і за ці неповторні емоції. Незважаючи на всі заборони на в'їзд до Італії, багато хто прорвався до Риму на "Стадіо Олімпіко" і залишалися з командою до кінця.

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Цікаво, що в деяких секторах "Стадіо Олімпіко" в Римі українські вболівальники переживали упереміш з англійцями і цілком собі мирно співіснували.

Божевільні пристрасті кипіли і в фан-зонах двох країн. Особливо після перемоги в Британії розійшлися підігріті пивом англійці.

Раніше ми повідомляли, що німецький арбітр позбавив двох українців дебюту на Євро-2020. Фінальний свисток Фелікса Бриха, який пролунав відразу ж після закінчення 90 хвилин основного часу.

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