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Чехія 1
Данія 2
3 липня 22:00 Відео
Україна 0
Англія 4
6 липня 22:00
Італія --
Іспанія --
7 липня 22:00
Англія --
Данія --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Відчай красунь і пивні скачки британців: яскраві фанати матчу Україна – Англія

Олена Павлова Олена Павлова
4 липня, 01:39
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Українські вболівальники прикрасили собою трибуни Стадіо Олімпіко, а англійці божеволіли за пивом в Британії. Яскраві фото з трибун стадіону в Римі і фан-зон
Вболівальники України та Англії на матчі 1/4 фіналу
Вболівальники України та Англії на матчі 1/4 фіналу / Фото: Reuters

Збірна України програла в чвертьфіналі Євро-2020 Англії 0:4 і припиняє боротьбу на Євро-2020. Але мільйони українських фанатів вдячні команді Шевченка за цей чемпіонат і за ці неповторні емоції. Незважаючи на всі заборони на в'їзд до Італії, багато хто прорвався до Риму на "Стадіо Олімпіко" і залишалися з командою до кінця.

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Цікаво, що в деяких секторах "Стадіо Олімпіко" в Римі українські вболівальники переживали упереміш з англійцями і цілком собі мирно співіснували.

Божевільні пристрасті кипіли і в фан-зонах двох країн. Особливо після перемоги в Британії розійшлися підігріті пивом англійці.

Раніше ми повідомляли, що німецький арбітр позбавив двох українців дебюту на Євро-2020. Фінальний свисток Фелікса Бриха, який пролунав відразу ж після закінчення 90 хвилин основного часу.

Дивіться огляд матчу України та Англії в Римі

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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