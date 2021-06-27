27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Не плачте! Фани збірної Уельсу отримали знижку на контент для дорослих

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
27 червня, 17:34
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Відома валлійська модель Алав Хаф вирішила втішити уболівальників після нищівної поразки від Данії в 1/8 фіналу чемпіонату Європи
Модель підтримає фанів після вильоту збірної з Євро
Модель підтримає фанів після вильоту збірної з Євро

Збірна Уельсу першою вилетіла з плей-офф. Валлійці в 1/8 фіналу розгромно програли Данії – 0:4.

Після нищівного фіаско підтримати валлійських уболівальників зголосилася Instagram-модель Алав Хаф. Дівчина протягом усього турніру викладала в мережу відверті знімки в формі збірної Уельсу і з національним прапором.

А перед грою з Данією, якщо Уельс пройде далі, обіцяла всім фанатам знижку в 50% на доступ до її сторінці в OnlyFans. Там Алав викладає фото і відео для дорослих. І бере за підписку з людини 10 фунтів на місяць.

На жаль, Уельс програв. Але і Хаф передумала. "Що за день... Що мені тепер робити? Я все одно зроблю знижку в 50%. Не плачте. Краще розкажіть всім про мою акцію", – написала дівчина в соцмережах.

Читайте також: Воротарі Данії та Уельсу увійшли в історію чемпіонатів Європи

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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Всі таблиці Євро
Неділя, 27 червня
19:00
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22:00
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Понеділок, 28 червня
19:00
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Вівторок, 29 червня
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