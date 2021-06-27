Не плачте! Фани збірної Уельсу отримали знижку на контент для дорослих

Відома валлійська модель Алав Хаф вирішила втішити уболівальників після нищівної поразки від Данії в 1/8 фіналу чемпіонату Європи

Модель підтримає фанів після вильоту збірної з Євро

Збірна Уельсу першою вилетіла з плей-офф. Валлійці в 1/8 фіналу розгромно програли Данії – 0:4.

Після нищівного фіаско підтримати валлійських уболівальників зголосилася Instagram-модель Алав Хаф. Дівчина протягом усього турніру викладала в мережу відверті знімки в формі збірної Уельсу і з національним прапором.

А перед грою з Данією, якщо Уельс пройде далі, обіцяла всім фанатам знижку в 50% на доступ до її сторінці в OnlyFans. Там Алав викладає фото і відео для дорослих. І бере за підписку з людини 10 фунтів на місяць.

На жаль, Уельс програв. Але і Хаф передумала. "Що за день... Що мені тепер робити? Я все одно зроблю знижку в 50%. Не плачте. Краще розкажіть всім про мою акцію", – написала дівчина в соцмережах.

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