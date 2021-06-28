Не треба їхати до Росії! Вболівальників Франції просять пропустити матч Євро-2020 у Пітері

Міністр спорту Франції Роксана Марасіняню звернула увагу на велику кількість заражених COVID-19 в Росії і обов'язковий карантин для фанатів після повернення додому

Вболівальники збірної Франції на Євро-2020 / Фото: Reuters

Міністр спорту Франції Роксана Марасіняню прокоментувала можливу участь збірної Дідьє Дешама у чвертьфінальному матчі Євро-2020 у Санкт-Петербурзі. Адже Росію під час чемпіонату накрила нова хвиля COVID-19. Сьогодні "Ле бле" зіграють у 1/8 фіналу. Онлайн Франція – Швейцарія доступний на нашому сайті.

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"Складна ситуація для справжніх любителів футболу, які хочуть підтримати французьку команду. Але ситуація в охороні здоров'я має бути пріоритетом. У Росії підтверджується багато випадків зараження коронавірусом. Нам потрібно бути обережними, і я б порадила вболівати з Франції і чекати виходу до півфіналу, щоб підтримати футболістів там", – цитує Марасіняню Europe 1

Роксана Марасіняню – міністр молоді і спорту Франції / Фото: Facebook

"Якщо вболівальники поїдуть до Санкт-Петербурга з Бухареста, їм потрібно буде залишитися на карантині після повернення до Франції, і вони можуть пропустити півфінал у Лондоні, якщо команда туди вийде. На цей момент ми не знайшли іншого рішення, оскільки переміщення уболівальників не є вагомою причиною для ділової поїздки. Можливо, буде потрібно зробити вибір: підтримати команду в 1/4 фіналу в Санкт-Петербурзі або в півфіналі в Лондоні"

Раніше ми повідомляли, що кожен десятий фінський уболівальник привіз із Росії коронавірус.