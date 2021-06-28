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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Не треба їхати до Росії! Вболівальників Франції просять пропустити матч Євро-2020 у Пітері

Олена Павлова Олена Павлова
28 червня, 21:09
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Міністр спорту Франції Роксана Марасіняню звернула увагу на велику кількість заражених COVID-19 в Росії і обов'язковий карантин для фанатів після повернення додому
Вболівальники збірної Франції на Євро-2020
Вболівальники збірної Франції на Євро-2020 / Фото: Reuters

Міністр спорту Франції Роксана Марасіняню прокоментувала можливу участь збірної Дідьє Дешама у чвертьфінальному матчі Євро-2020 у Санкт-Петербурзі. Адже Росію під час чемпіонату накрила нова хвиля COVID-19. Сьогодні "Ле бле" зіграють у 1/8 фіналу. Онлайн Франція – Швейцарія доступний на нашому сайті.

Читайте також: Франція – Швейцарія: де дивитися матч 1/8 фіналу Євро-2020

"Складна ситуація для справжніх любителів футболу, які хочуть підтримати французьку команду. Але ситуація в охороні здоров'я має бути пріоритетом. У Росії підтверджується багато випадків зараження коронавірусом. Нам потрібно бути обережними, і я б порадила вболівати з Франції і чекати виходу до півфіналу, щоб підтримати футболістів там", – цитує Марасіняню Europe 1

Роксана Марасіняню – міністр молоді і спорту Франції
Роксана Марасіняню – міністр молоді і спорту Франції / Фото: Facebook

"Якщо вболівальники поїдуть до Санкт-Петербурга з Бухареста, їм потрібно буде залишитися на карантині після повернення до Франції, і вони можуть пропустити півфінал у Лондоні, якщо команда туди вийде. На цей момент ми не знайшли іншого рішення, оскільки переміщення уболівальників не є вагомою причиною для ділової поїздки. Можливо, буде потрібно зробити вибір: підтримати команду в 1/4 фіналу в Санкт-Петербурзі або в півфіналі в Лондоні"

Раніше ми повідомляли, що кожен десятий фінський уболівальник привіз із Росії коронавірус.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 28 червня
3:5
Відео Про матч
0:0 (9’)
Дивись на: Трансляція
Вівторок, 29 червня
19:00
Дивись на:
22:00
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Пʼятниця, 2 липня
22:00
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Субота, 3 липня
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