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Нацистський гімн на Євро: нідерландський канал вляпався в скандал

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
1 липня, 14:21
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Під час виконання гімну Німеччини перед матчем Євро-2020 проти Англії на екранах телевізорів пустили субтитри гімну німців часів нацистського режиму
Під час виконання гімну на екран вивели неправильні субтитри
Під час виконання гімну на екран вивели неправильні субтитри / Фото: Reuters

На Євро-2020 черговий скандал. Перед початком зустрічі 1/8 фіналу між Англією і Німеччиною під час виконання національного гімну Німеччини нідерландська телекомпанія пустила в своєму ефірі субтитри нацистського гімну.

Під час гімну на екрані з'явився текст: "Deutschland über alles, über alles in der Welt". Ці слова не використовуються в якості гімну Німеччини після 1945 року, так як асоціювалися з нацистським режимом, пише Bild.

Пізніше керівництво каналу на офіційному сайті принесло вибачення за неправильні субтитри, заявивши, що це була помилка одного з авторів текстівки.

Раніше ми писали про забавний ляп під час цього ж поєдинку на Євро-2020 – коментатор назвав Еда Ширана сином Бекхема. Коментатор матчу Англія – Німеччина розповідав про сина Девіда Бекхема, коли в кадр потрапив знаменитий співак Ед Ширан. Глядачі біля екранів подумали, що коментатор мав на увазі саме його.

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A
B
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D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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