Нацистський гімн на Євро: нідерландський канал вляпався в скандал

Під час виконання гімну Німеччини перед матчем Євро-2020 проти Англії на екранах телевізорів пустили субтитри гімну німців часів нацистського режиму

Під час виконання гімну на екран вивели неправильні субтитри / Фото: Reuters

На Євро-2020 черговий скандал. Перед початком зустрічі 1/8 фіналу між Англією і Німеччиною під час виконання національного гімну Німеччини нідерландська телекомпанія пустила в своєму ефірі субтитри нацистського гімну.

Під час гімну на екрані з'явився текст: "Deutschland über alles, über alles in der Welt". Ці слова не використовуються в якості гімну Німеччини після 1945 року, так як асоціювалися з нацистським режимом, пише Bild.

Пізніше керівництво каналу на офіційному сайті принесло вибачення за неправильні субтитри, заявивши, що це була помилка одного з авторів текстівки.

Раніше ми писали про забавний ляп під час цього ж поєдинку на Євро-2020 – коментатор назвав Еда Ширана сином Бекхема. Коментатор матчу Англія – Німеччина розповідав про сина Девіда Бекхема, коли в кадр потрапив знаменитий співак Ед Ширан. Глядачі біля екранів подумали, що коментатор мав на увазі саме його.