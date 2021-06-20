19 червня 22:00 Відео
Іспанія 1
Польща 1
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

На Євро-2020 вдруге оновили рекорд наймолодшого гравця

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
20 червня, 10:10
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Кацпер Козловські побив рекорд Джуда Беллінгема і став наймолодшим дебютантом на чемпіонатах Європи. Рекордсмену немає і 18 років
Кацпер Козловські став самим молодим гравцем на Євро
Кацпер Козловські став самим молодим гравцем на Євро / Фото: Reuters

Польський півзахисник Кацпер Козловські став наймолодшим гравцем в історії чемпіонатів Європи. Футболіст з'явився на полі в матчі другого туру Євро-2020 Іспанія – Польща (1:1), замінивши в другому таймі Матеуша Кліха.

На момент матчу Козловські виповнилося 17 років і 246 днів. Поляк побив рекорд гравця збірної Англії Джуда Беллінгема, який раніше на турнірі зіграв у віці 17 років 349 днів.

Раніше ми писали, що Роналду продемонстрував феноменальну швидкість на Євро – і це в 36 років. Кріштіану Роналду не старіє. Португальський нападник продемонстрував феноменальну швидкість в матчі проти Німеччини, якій позаздрять багато спринтерів.

Раніше ми писали, що Роналду став найкращим бомбардиром ЧС і Євро разом узятих. Португалець наздогнав знаменитого німця Мірослава Клозе і тепер ділить з ним лідерство в списку кращих бомбардирів чемпіонатів Європи та світу. Кріштіану ще може вийти в одноосібні лідери.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 19 червня
1:1
Відео Про матч
Неділя, 20 червня
19:00
Дивись на:
19:00
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Понеділок, 21 червня
19:00
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19:00
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22:00
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