На Євро-2020 вдруге оновили рекорд наймолодшого гравця

Кацпер Козловські побив рекорд Джуда Беллінгема і став наймолодшим дебютантом на чемпіонатах Європи. Рекордсмену немає і 18 років

Кацпер Козловські став самим молодим гравцем на Євро / Фото: Reuters

Польський півзахисник Кацпер Козловські став наймолодшим гравцем в історії чемпіонатів Європи. Футболіст з'явився на полі в матчі другого туру Євро-2020 Іспанія – Польща (1:1), замінивши в другому таймі Матеуша Кліха.

На момент матчу Козловські виповнилося 17 років і 246 днів. Поляк побив рекорд гравця збірної Англії Джуда Беллінгема, який раніше на турнірі зіграв у віці 17 років 349 днів.

Раніше ми писали, що Роналду продемонстрував феноменальну швидкість на Євро – і це в 36 років. Кріштіану Роналду не старіє. Португальський нападник продемонстрував феноменальну швидкість в матчі проти Німеччини, якій позаздрять багато спринтерів.

Раніше ми писали, що Роналду став найкращим бомбардиром ЧС і Євро разом узятих. Португалець наздогнав знаменитого німця Мірослава Клозе і тепер ділить з ним лідерство в списку кращих бомбардирів чемпіонатів Європи та світу. Кріштіану ще може вийти в одноосібні лідери.