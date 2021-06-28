Багато красунь і навіть чемпіонка світу: яскраві фото фанатів матчу Іспанія – Хорватія

Іспанія і Хорватія порадували уболівальників неймовірною грою в 1/8 фіналу Євро-2020. Хорватія програла і покинула турнір, але точно може пишатися своїми уболівальниками

Яскраві фанатки матчу Євро-2020 / Фото: Reuters

Збірні Іспанії та Хорватії видали найкращий матч 1/8 фіналу, а можливо, і всього Євро-2020. Команди забили на двох вісім м'ячів, а переможця змогли визначити лише в додатковий час. Відео голів та огляд матчу Іспанія – Хорватія є на нашому сайті.

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Не поступалися футболістам в активності фанати на трибунах. Хорватську збірну приїхала підтримати навіть срібний призер Олімпіади-2008, чотириразова чемпіонка світу в стрибках у висоту Бланка Влашич.

Раніше ми писали, що уболівальників Франції просять пропустити матч Євро-2020 в Пітері. Міністр спорту Франції Роксана Марасіняню звернула увагу на велику кількість тих, що заразилися COVID-19 в Росії, і обов'язковий карантин для фанатів після повернення додому.