Мілевський перед матчем України в Бухаресті зустрів колишнього динамівця – він вболіває проти нас

Перед матчем Україна – Північна Македонія в Бухаресті Артем Мілевський зустрівся з Гораном Поповим. Колишній захисник Динамо підтримує македонську збірну

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Колишній нападник Динамо і збірної України Артем Мілевський прибув до Бухареста на матч нашої національної команди проти Північної Македонії на Евро-2020. Дивитися Україна – Північна Македонія можна на нашому сайті.

Україна – Північна Македонія: де і коли дивитися матч групи С на Євро-2020

На вулицях столиці Румунії Мілевський зустрів свого старого друга і колишнього одноклубника по Динамо Горана Попова. Македонець виступав в Україні 2010 по 2014 рік, а сьогодні буде підтримувати свою рідну країну.

До речі, Попов до матчу підготував футболку національної команди і навіть захопив прапор, а ось Мілевський піде на стадіон у звичайній синій футболці.

Раніше ми писали, що українські і македонські вболівальники зустрілися в Бухаресті: результат на відео. Вболівальники України та Македонії разом чекають початку матчу Євро-2020. Фанати відпочивають в мирній атмосфері та виспівують пісні в барах.