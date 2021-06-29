29 червня 19:00
Англія 2
Німеччина 0
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Коментатор назвав Еда Ширана сином Бекхема: забавний ляп на Євро-2020

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
29 червня, 21:21
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Коментатор матчу Англія – германію розповідав про сина Девіда Бекхема, коли в кадр потрапив знаменитий співак Ед Ширан. Глядачі біля екранів подумали, що коментатор мав на увазі саме його
Ед Ширан и Девід Бекхем
Ед Ширан и Девід Бекхем / Фото: Reuters

Комічний епізод трапився під час трансляції матчу 1/8 фіналу Євро-2020 між Англією і Німеччиною. Коментатор зустрічі переплутав знаменитого співака Еда Ширана з сином Девіда Бекхема.

Під час матчу коментатор побачивши в кадрі колишнього капітана збірної Англії, почав говорити, що Бекхем прийшов на матч разом зі своїм сином, який сидів зліва від нього.

Але в цей момент оператор трохи повернув камеру і взяв в центр кадру Девіда і Ширана, який сидів поруч. І в підсумку вийшло, що коментаторів нібито назвав сином Бекхема англійського співака.

Раніше ми писали, що сини Андрія Шевченка приїхали до Шотландії підтримати Україну. Збірна України отримає на матч проти Швеції ще двох додаткових уболівальників. Нашу команду у відповідальному поєдинку будуть підтримувати сини Андрія Шевченка.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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Всі таблиці Євро
Вівторок, 29 червня
2:0 (90+4’)
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0:0 (24’)
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Пʼятниця, 2 липня
19:00
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22:00
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Субота, 3 липня
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