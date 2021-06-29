Клопп пив пиво верхом на фанаті: божевільне відео веселощів на Євро-2020

Веселий двійник знаменитого тренера Ліверпуля розважав уболівальників перед матчем Англія – Німеччина на Євро-2020. Не всі любителі футболу навіть зрозуміли, що це не справжній німець

Двійник Юргена Клоппа розважав фанатів перед матчем Англія - Німеччина

Ще до початку матчу Англія – Німеччина в 1/8 фіналу Євро-2020 уболівальники щосили веселилися на вулицях Лондона. Приєднався до фанатів і знаменитий тренер Юрген Клопп. Онлайн матчу Англія – Німеччина є на нашому сайті.

Чоловік, як дві краплі схожий на знаменитого німця, в тренувальному костюмі Ліверпуля сидів на плечах іншого вболівальника і розпивав пиво, поки інші фанати навколо нього співали пісні.

У коментарях під відео користувачі Мережі жартують, що навіть після кількох переглядів відео так і не зрозуміли, це справжній Клопп чи його двійник.

Раніше ми писали, що емоції фаната збірної Швейцарії підірвали Мережу. Вболівальник швейцарської збірної вже не вірив у успіх своєї улюбленої команди, але через хвилину його розчарування змінилося на неймовірну радість. Емоції вболівальника зробили його популярним.