29 червня 64’
Англія 0
Німеччина 0
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
branding
СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Клопп пив пиво верхом на фанаті: божевільне відео веселощів на Євро-2020

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
29 червня, 19:46
Копіювати лінк
Веселий двійник знаменитого тренера Ліверпуля розважав уболівальників перед матчем Англія – Німеччина на Євро-2020. Не всі любителі футболу навіть зрозуміли, що це не справжній німець
Двійник Юргена Клоппа розважав фанатів перед матчем Англія - Німеччина
Двійник Юргена Клоппа розважав фанатів перед матчем Англія - Німеччина

Ще до початку матчу Англія – Німеччина в 1/8 фіналу Євро-2020 уболівальники щосили веселилися на вулицях Лондона. Приєднався до фанатів і знаменитий тренер Юрген Клопп. Онлайн матчу Англія – Німеччина є на нашому сайті.

Чоловік, як дві краплі схожий на знаменитого німця, в тренувальному костюмі Ліверпуля сидів на плечах іншого вболівальника і розпивав пиво, поки інші фанати навколо нього співали пісні.

У коментарях під відео користувачі Мережі жартують, що навіть після кількох переглядів відео так і не зрозуміли, це справжній Клопп чи його двійник.

Раніше ми писали, що емоції фаната збірної Швейцарії підірвали Мережу. Вболівальник швейцарської збірної вже не вірив у успіх своєї улюбленої команди, але через хвилину його розчарування змінилося на неймовірну радість. Емоції вболівальника зробили його популярним.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Спорт Сьогоднi на Google News
Заряджайся енергією!
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Заряджайся на Євро!
Hell
Опитування
Людина-енергетик
Hell

Гравець
дня

14 600 м
Дізнайся хто
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 29 червня
0:0 (64’)
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
Пʼятниця, 2 липня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Субота, 3 липня
19:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти