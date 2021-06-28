Кожен десятий привіз із Росії коронавірус. Фінські фанати заразилися на Євро-2020

Близько 300 громадян Фінляндії отримали позитивний тест на COVID-19 після повернення із Санкт-Петербурга, де збірна країни грала матчі чемпіонату Європи

Фінські вболівальники заразилися коронавірусом в Росії / Фото: Reuters

Збірна Фінляндії вже завершила свій виступ на чемпіонаті Європи. Два матчі групового етапу фінські футболісти провели в Санкт-Петербурзі.

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До Пітера поїхало близько 3000 фінських уболівальників. І близько 300 громадян Фінляндії отримали позитивний тест на коронавірус після повернення з Росії. Про це повідомляє фінське видання Yle, посилаючись на дані департаменту охорони здоров'я та соціального забезпечення країни.

Отже, майже кожен десятий фінський уболівальник повернувся з коронавірусом. МОЗ рекомендувало жителям країни надалі утриматися від поїздок до Росії.

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