Кожен десятий привіз із Росії коронавірус. Фінські фанати заразилися на Євро-2020

Збірна Фінляндії вже завершила свій виступ на чемпіонаті Європи. Два матчі групового етапу фінські футболісти провели в Санкт-Петербурзі.
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До Пітера поїхало близько 3000 фінських уболівальників. І близько 300 громадян Фінляндії отримали позитивний тест на коронавірус після повернення з Росії. Про це повідомляє фінське видання Yle, посилаючись на дані департаменту охорони здоров'я та соціального забезпечення країни.
Отже, майже кожен десятий фінський уболівальник повернувся з коронавірусом. МОЗ рекомендувало жителям країни надалі утриматися від поїздок до Росії.
Раніше ми розповідали, як французькі вболівальники переплутали Бухарест і Будапешт.