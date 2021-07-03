Італія не програє 32 матчі поспіль – до абсолютного рекорду ще чотири зустрічі

Італійці продовжили серію без поразок і повторили досягнення Франції на переможному для них чемпіонаті Європи. Також команді Манчіні потрібно не програти в чотирьох матчах, щоб обійти Іспанію

Збірна Італії не програє 32 матчі поспіль / Фото: Reuters

Збірна Італії обіграла Бельгію з рахунком 2:1 в чвертьфіналі Євро-2020 і продовжила свою серію без поразок у всіх турнірах до 32 матчів. Команда Роберто Манчіні в останній раз програвала ще в 2018 році.

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Італійцям потрібно не програти ще в трьох матчах, щоб повторити рекорд Іспанії. "Фурія Роха" в 1993 – 1996 роках видала серію з 35 матчів без перемог, а потім повторила своє досягнення в 2007 – 2009 роках.

Також Італія здобула п'ять перемог поспіль в рамках одного чемпіонату Європи. Раніше таке вдавалося лише Франції в 1984 році і тоді вони стали чемпіонами Європи.

Відзначимо, що в півфіналі Євро-2020 Італія зустрінеться з Іспанією. Матч пройде в Лондоні на стадіоні "Уемблі" 6 липня.