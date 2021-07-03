3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
6 липня 22:00
Італія --
Іспанія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Італія не програє 32 матчі поспіль – до абсолютного рекорду ще чотири зустрічі

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
3 липня, 10:09
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Італійці продовжили серію без поразок і повторили досягнення Франції на переможному для них чемпіонаті Європи. Також команді Манчіні потрібно не програти в чотирьох матчах, щоб обійти Іспанію
Збірна Італії не програє 32 матчі поспіль
Збірна Італії не програє 32 матчі поспіль / Фото: Reuters

Збірна Італії обіграла Бельгію з рахунком 2:1 в чвертьфіналі Євро-2020 і продовжила свою серію без поразок у всіх турнірах до 32 матчів. Команда Роберто Манчіні в останній раз програвала ще в 2018 році.

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Італійцям потрібно не програти ще в трьох матчах, щоб повторити рекорд Іспанії. "Фурія Роха" в 1993 – 1996 роках видала серію з 35 матчів без перемог, а потім повторила своє досягнення в 2007 – 2009 роках.

Також Італія здобула п'ять перемог поспіль в рамках одного чемпіонату Європи. Раніше таке вдавалося лише Франції в 1984 році і тоді вони стали чемпіонами Європи.

Відзначимо, що в півфіналі Євро-2020 Італія зустрінеться з Іспанією. Матч пройде в Лондоні на стадіоні "Уемблі" 6 липня.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 3 липня
19:00
Дивись на: Трансляція
22:00
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Вівторок, 6 липня
22:00
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