26 червня 19:00
Уельс 0
Данія 4
26 червня 61’
Італія 0
Австрія 0
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Гравець матчу Уельс – Данія пробіг 111 футбольних полів

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
26 червня, 22:56
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Уельс поступився Данії в 1/8 фіналу Євро-2020 і покинув турнір, але гравець валлійської команди Аарон Ремзі став справжньою людиною-енергетиком, подолавши найбільшу відстань
Аарон Ремз пробіг найбільшу дистанцію
Аарон Ремз пробіг найбільшу дистанцію / Фото: Reuters

Справжньою людиною-енергетиком матчу Уельс – Данія в 1/8 фіналу Євро-2020 став валлієць Аарон Ремзі. Він відіграв весь поєдинок і подолав 11,1 км. Це найбільша подолана відстань серед всіх гравців зустрічі. Ремзі справедливо заслужив від нас нагороду гравець матчу, незважаючи на те, що його команда програла!

З огляду на те, що довжина футбольного поля складає близько 100 метрів, Ремзі за матч пробіг 111 полів!

Нагадаємо, Данія розгромила Уельс з рахунком 4:0. Дублем відзначився Каспер Дольберг, ще по голу забили Йоаким Мехлу і Мартін Брейтуейт. Останні хвилини Уельс догравав у меншості після видалення Гаррі Вілсона.

У чвертьфіналі данці зіграють з переможцем пари Нідерланди – Чехія. Цей поєдинок відбудеться 27 червня в Будапешті.

Раніше ми опублікували яскраві кадри фанатів матчу Уельс – Данія. Фанати розфарбовували собі обличчя, закутались в національні кольори і, звичайно ж, не втрачали шанс випити пінного на трибуні.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 26 червня
0:4
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0:0 (61’)
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Неділя, 27 червня
19:00
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22:00
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Понеділок, 28 червня
19:00
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22:00
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