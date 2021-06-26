Гравець матчу Уельс – Данія пробіг 111 футбольних полів

Справжньою людиною-енергетиком матчу Уельс – Данія в 1/8 фіналу Євро-2020 став валлієць Аарон Ремзі. Він відіграв весь поєдинок і подолав 11,1 км. Це найбільша подолана відстань серед всіх гравців зустрічі. Ремзі справедливо заслужив від нас нагороду гравець матчу, незважаючи на те, що його команда програла!
З огляду на те, що довжина футбольного поля складає близько 100 метрів, Ремзі за матч пробіг 111 полів!
Нагадаємо, Данія розгромила Уельс з рахунком 4:0. Дублем відзначився Каспер Дольберг, ще по голу забили Йоаким Мехлу і Мартін Брейтуейт. Останні хвилини Уельс догравав у меншості після видалення Гаррі Вілсона.
У чвертьфіналі данці зіграють з переможцем пари Нідерланди – Чехія. Цей поєдинок відбудеться 27 червня в Будапешті.
Раніше ми опублікували яскраві кадри фанатів матчу Уельс – Данія. Фанати розфарбовували собі обличчя, закутались в національні кольори і, звичайно ж, не втрачали шанс випити пінного на трибуні.