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Йде на поправку: Крістіан Еріксен вже відпочиває на пляжі

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
3 липня, 14:57
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Після перенесеної зупинки серця Крістіан Еріксен відновлюється на батьківщині. Гравець збірної Данії був помічений на пляжі, де з ним зробив селфі щасливий фанат
Крістіан Еріксен набирається сил на батьківщині
Крістіан Еріксен набирається сил на батьківщині / Фото: Reuters, Instagram

Футболіст збірної Данії Крістіан Еріксен відновлюється після перенесеної зупинки серця під час матчу Євро-2020 проти Фінляндії. Зараз гравець перебуває на батьківщині і насолоджується відпочинком.

Читайте також: Еріксен звернувся до фанатів з палати і вперше показався після перенесеної зупинки серця

Футболіст був помічений на пляжі невеликого містечка Тісвільде на північному узбережжі острова Зеландія, що входить до складу Данії. Там його зустрів місцевий житель і зробив з Крістаном селфі. "Удачі мені і людині, яку найчастіше згадують у світі", – підписав знімок 11-річний Бьорн Біндзус.

Нагадаємо, що Еріксен знепритомнів під час матчу Євро-2020 проти Фінляндії. Він просто впав на газон на 43-й хвилині і не ворушився. На поле у ту ж мить вибігли медики, які реанімували його понад 10 хвилин. З’ясувалося, що у 29-річного футболіста зупинилося серце. Трохи пізніше лікар, який врятував життя Еріксену, вибачився.

У лікарні Крістіану імплантували кардіовертер-дефібрилятор серця (ІКД) – прилад, призначений для усунення загрозливих для життя аритмій і запобігання зупинки серця. 19 червня він був виписаний з лікарні.

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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
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4
4
Шотландія
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1:5
1
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#
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І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
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5
3
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3
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3
4
Польща
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1
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І
Г
О
1
Франція
3
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5
2
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Португалія
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