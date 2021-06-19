Гори сміття і пивних банок: як фанати Шотландії відірвалися на вулицях Лондона

Вболівальники шотландської збірної бурхливо святкували нічию з Англією в столиці Великобританії, але деякі все-таки залишилися в місті, щоб прибрати за собою

Веселі фанати збірної Шотландії / Фото: Reuters

Вболівальники збірної Шотландії від душі відірвалися вчора в Лондоні до, під час і після матчу другого туру групового етапу Євро-2020 з Англією (0:0). На радощах вболівальники залишили після себе гори сміття, адже "Тартанова армія" не програла англійцямі набрала перший бал на турнірі.

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Хоча деякі шотландські фанати вирішили, що така поведінка неприпустима, тому залишилися і допомагали прибирати вулиці Лондона.

Нагадаємо, що збірна Англії продовжує очолювати список збірних з найбільшою кількістю нічиїх на чемпіонатах світу і Європи, зігравши в 17 разів з рахунком 0: 0.

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