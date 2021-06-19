19 червня 16:00 Відео
Угорщина 1
Франція 1
19 червня 90+4’
Португалія 2
Німеччина 4
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Гори сміття і пивних банок: як фанати Шотландії відірвалися на вулицях Лондона

Олена Павлова Олена Павлова
19 червня, 20:29
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Вболівальники шотландської збірної бурхливо святкували нічию з Англією в столиці Великобританії, але деякі все-таки залишилися в місті, щоб прибрати за собою
Веселі фанати збірної Шотландії
Веселі фанати збірної Шотландії / Фото: Reuters

Вболівальники збірної Шотландії від душі відірвалися вчора в Лондоні до, під час і після матчу другого туру групового етапу Євро-2020 з Англією (0:0). На радощах вболівальники залишили після себе гори сміття, адже "Тартанова армія" не програла англійцямі набрала перший бал на турнірі.

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Хоча деякі шотландські фанати вирішили, що така поведінка неприпустима, тому залишилися і допомагали прибирати вулиці Лондона.

Нагадаємо, що збірна Англії продовжує очолювати список збірних з найбільшою кількістю нічиїх на чемпіонатах світу і Європи, зігравши в 17 разів з рахунком 0: 0.

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Ми також розповідали про абсолютний трилер: іронія і рекорди найстарішого протистояння Англія – Шотландія .

Дивіться найцікавіші моменти матчу Англія – Шотландія

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Португалія
1
3:0
3
3
Угорщина
2
1:4
1
4
Німеччина
1
0:1
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 19 червня
1:1
Відео Про матч
2:4 (90+4’)
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
Неділя, 20 червня
19:00
Дивись на:
19:00
Дивись на:
Понеділок, 21 червня
19:00
Дивись на:
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