Гори сміття і пивних банок: як фанати Шотландії відірвалися на вулицях Лондона

Вболівальники збірної Шотландії від душі відірвалися вчора в Лондоні до, під час і після матчу другого туру групового етапу Євро-2020 з Англією (0:0). На радощах вболівальники залишили після себе гори сміття, адже "Тартанова армія" не програла англійцямі набрала перший бал на турнірі.
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Хоча деякі шотландські фанати вирішили, що така поведінка неприпустима, тому залишилися і допомагали прибирати вулиці Лондона.
Нагадаємо, що збірна Англії продовжує очолювати список збірних з найбільшою кількістю нічиїх на чемпіонатах світу і Європи, зігравши в 17 разів з рахунком 0: 0.
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